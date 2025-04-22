Gizem Karaca: 20 yıl önce...

2017'de Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu Gizem Karaca, şu sıralar annelik heyecanını yaşıyor.

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Hamile olan ve bu sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gizem Karaca, bu kez de ilkokul öğrencisi olduğu yıllarda çekilen fotoğrafını yayımladı.