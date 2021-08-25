Gizem'in korkunç sonu!

İHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen feci kazada, 24 yaşındaki Gizem Ercan hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 01.30’da Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi E-5 Karayolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan 34 FB 1372 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direğe çarpan cip, hurda yığınına döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, cipte bulunan Gizem Ercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.