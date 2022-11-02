Ehliyetsiz sürücü anne ile bebeğin ölümü oldu!

Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü anne ile bebeğin ölümü oldu! -En son haberler

DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi'nde, önceki gün Batuhan Demirdöven'in (25) kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

KAMYONETİN ÖNÜ HURDAYA DÖNDÜ DHA'da yer alan habere göre çarpmanın şiddetiyle ön tarafı hurdaya dönen kamyonetin şoför bölümü ile açık kasasında bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE İLE KIZI KURTARILAMADI Çevreye savrulan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Gizem Kurarer (24) ile 6 aylık bebeği Nisa Nur Kurarer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne ile kızı, Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Kamyonetin sürücüsü Batuhan Demirdöven ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu belirlenen Demirdöven'in, ifadesinde, seyir halindeyken çocuklardan birinin direksiyona sarıldığını ve bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptığını söylediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirdöven, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.