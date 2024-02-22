Giusto Traina'dan 'Roma ve Doğu' dersi

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İtalyan Kültür Merkezi ve İtalyan Lisesi işbirliğinde bu yıl Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Tarih Dersleri serisi, İtalya’da akademik ve bilimsel yayınlarıyla tanınan Laterza yayınevi tarafından hazırlandı. Tarih, hukuk, hümanizm üzerine önemli kitaplardan esinlenen ve İtalya’da yoğun ilgiyle karşılanan konferans dizisi, şimdi de İstanbul’da her yaştan araştırmacı, öğrenci ve tarih meraklılarını ağırlıyor.

“Dünyanın Sınırları” başlıklı Tarih Dersleri serisi kapsamında 7 Şubat – 11 Aralık 2024 tarihleri arasında Beyoğlu’nda, tarihi Casa d’Italia binasında yer alan İtalyan Kültür Merkezi’nin Tiyatro Salonu’nda yaz dönemi hariç her ay bir konuşma gerçekleşiyor. Mısır’dan Yunan ve Roma dönemlerine, Orta Çağ’dan çağdaş döneme kadar insanların çizdiği sınırların ele alındığı konuşmalara, Türkiye’den ve İtalya’dan uzman akademisyenler konuk oluyor. Katılımcılara geçmiş olaylar, kişilikler ve medeniyetler konusunda geniş bir perspektif sunmayı hedefleyen seri, tarihi derinlemesine anlama ve günümüz dünyasıyla yeniden bağlantı kurmayı amaçlayan güncel tarihsel analizlere dayanıyor. 2024’te 700. ölüm yıl dönümü olan Marco Polo gibi dünya ve İtalya tarihinde tanınmış figürlere de odaklanan seride temel olarak, sınır kavramının tarihsel ve kültürel olarak reddedildiği, farklı ve özgün yolları ele alınıyor.

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Toplam sekiz konferansın yer aldığı serinin ikinci konuşmasını, 7 Mart 2024 Perşembe akşamı saat 19.00’da “Roma ve Doğu” başlığıyla, önde gelen İtalyan tarihçi Giusto Traina gerçekleştirecek. Traina, konuşmasında M.S. 2. yüzyılın başlarında İmparator Trajan’ın doğuda gerçekleştirdiği bir dizi görkemli fethi; 114-116 yılları arasında Hazar Denizi ve Basra Körfezi kıyılarına kadar ulaşan Roma İmparatorluğu sınırlarını; 117’de lejyonların geri çekilmek zorunda kalışını ve böylece harcanan hatırı sayılır ekonomik ve askeri çabanın boşa gidişini ele alacak.

Tüm konuşmaların ücretsiz olarak ve İtalyanca ve Türkçe simultane tercümeyle gerçekleştirildiği “Dünyanın Sınırları” başlıklı Tarih Dersleri’ne İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin internetsitesi üzerinden kayıt yaptırılabilir.