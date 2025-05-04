Gitar virtüözü Marcin Türkiye geliyor

Dünya çapında eşsiz gitar tekniğiyle tanınan Marcin, ilk kez Türkiye turnesine çıkıyor. 14 Mayıs’ta Ankara’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, 15 Mayıs’ta İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ve 16 Mayıs’ta İstanbul’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olağanüstü performansını sergileyecek.

Marcin, klasik gitar çalma tekniklerini geliştirirken, fingerstyle tekniğiyle yalnızca telleri çalmakla kalmıyor, aynı zamanda gitarın gövdesini perküsyon enstrümanı gibi kullanarak ritmik bir derinlik katıyor. Böylece gitar hem melodik hem de ritmik bir enstrüman olarak sahnede büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Klasik müzik eğitimiyle başladığı gitar yolculuğunu, İspanyol gitar virtüözü Carlos Piñana ile çalışarak edindiği flamenko teknikleriyle zenginleştiren Marcin, bu teknikleri modern müzikle harmanlayarak kendine özgü bir tarz yarattı.

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Marcin, kısa sürede yeteneğiyle dünya sahnelerinin en aranan müzisyenlerinden biri haline geldi. America’s Got Talent sahnesinde milyonları etkileyen performanslarıyla büyük ses getiren sanatçı, NBA devre arası şovlarında da unutulmaz anlara imza attı. Bilboard dergisi’nin “Sınırları aşan bir virtüöz, tek başına bir orkestra yaratıyor” dediği Marcin müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmak için Türkiye’de 3 büyük şehirde müzik ziyafeti sunacak.

Marcin’in konser biletlerine Biletinial, Biletix, Passo ve Bubilet’ten ulaşılabilir.