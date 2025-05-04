Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gitar virtüözü Marcin Türkiye geliyor

        Gitar virtüözü Marcin Türkiye geliyor

        Dünya çapında eşsiz gitar tekniğiyle tanınan Marcin, 14 Mayıs'ta Ankara'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, 15 Mayıs'ta İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ve 16 Mayıs'ta İstanbul'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 00:32 Güncelleme: 04.05.2025 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gitar virtüözü Marcin Türkiye geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya çapında eşsiz gitar tekniğiyle tanınan Marcin, ilk kez Türkiye turnesine çıkıyor. 14 Mayıs’ta Ankara’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, 15 Mayıs’ta İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde ve 16 Mayıs’ta İstanbul’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olağanüstü performansını sergileyecek.

        Marcin, klasik gitar çalma tekniklerini geliştirirken, fingerstyle tekniğiyle yalnızca telleri çalmakla kalmıyor, aynı zamanda gitarın gövdesini perküsyon enstrümanı gibi kullanarak ritmik bir derinlik katıyor. Böylece gitar hem melodik hem de ritmik bir enstrüman olarak sahnede büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Klasik müzik eğitimiyle başladığı gitar yolculuğunu, İspanyol gitar virtüözü Carlos Piñana ile çalışarak edindiği flamenko teknikleriyle zenginleştiren Marcin, bu teknikleri modern müzikle harmanlayarak kendine özgü bir tarz yarattı.

        Marcin, kısa sürede yeteneğiyle dünya sahnelerinin en aranan müzisyenlerinden biri haline geldi. America’s Got Talent sahnesinde milyonları etkileyen performanslarıyla büyük ses getiren sanatçı, NBA devre arası şovlarında da unutulmaz anlara imza attı. Bilboard dergisi’nin “Sınırları aşan bir virtüöz, tek başına bir orkestra yaratıyor” dediği Marcin müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmak için Türkiye’de 3 büyük şehirde müzik ziyafeti sunacak.

        Marcin’in konser biletlerine Biletinial, Biletix, Passo ve Bubilet’ten ulaşılabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Marcin
        #Zorlu PSM
        #konser
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        Dörtnala şampiyonluğa!
        Dörtnala şampiyonluğa!
        Yılmaz'dan terörsüz Türkiye mesajı
        Yılmaz'dan terörsüz Türkiye mesajı
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Zelenskiy: Garanti veremeyiz
        Zelenskiy: Garanti veremeyiz
        "Üç gün üç gece oynansa, Galatasaray yine kazanırdı"
        "Üç gün üç gece oynansa, Galatasaray yine kazanırdı"
        Annesini bıçaklayıp öldürdü
        Annesini bıçaklayıp öldürdü
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Habertürk Anasayfa