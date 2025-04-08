Gişelerde saniye saniye facia!
İstanbul Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Faciada 31 yaşındaki Cihat Duman'ın kullandığı otomobil, gişelerden geçen TIR'a arkadan çarpmıştı
Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri’nde TIR'a arkadan çarpan araç sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeler mevkii Ankara istikametinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç, önündeki TIR'a gişelere girdiği sırada çarpmıştı.
Kazada 31 yaşındaki otomobil sürücüsü Cihat Duman hayatını kaybetmişti. Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, TIR'ın ödeme yapmak için gişelere girdiği sırada hızla gelen aracın arkadan çarptığı yer alıyor.