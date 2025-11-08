Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gisele Bündchen’den sevgilisi Joaquim Valente’ye romantik doğum günü mesajı - Magazin haberleri

        Gisele Bündchen’den sevgilisi Joaquim Valente’ye romantik doğum günü mesajı

        Gisele Bündchen, sevgilisi Joaquim Valente'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Gün batımında el ele yürürken çekilen kareye çiftin 9 aylık oğulları da eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 20:31 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Romantik doğum günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocası Tom Brady ile yollarını ayırdıktan sonra jiu jitsu eğitmeni olan sevgilisi Joaquim Valente ile bir erkek bebek sahibi olan dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, sevgilisi Joaquim Valente'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

        45 yaşındaki model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jiu jitsu eğitmeni olan sevgilisiyle birlikte gün batımında el ele yürürken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

        Fotoğrafta, çiftin birlikte yürüdüğü anlara minik oğullarının da eşlik ettiği dikkatlerden kaçmadı. Gisele, gönderisine; "Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum" notunu düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gisele Bündchen
        #Joaquim Valente

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        Habertürk Anasayfa