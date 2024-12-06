İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid, ligin 16. haftasında Girona ile kozlarını paylaşacak. Lider Barcelona ile arasındaki puan farkı açılan eflatun-beyazlılar, 33 puanla 2. sırada yer alıyor. Girona ise 22 puanla 8. sırada bulunuyor. Alınan üst üste kötü sonuçların ardından Carlo Ancelotti'nin Girona maçında kadro tercihi büyük merak konusu. Gözler milli yıldız Arda Güler’de olacak. Peki, Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Girona - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...