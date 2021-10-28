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Girlevik Şelalesi sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, sonbaharda yöre sakinlerinin yanı sıra farklı kentlerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor

28.10.2021 - 12:55 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale çevresindeki zengin bitki örtüsü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

     

  • AA'nın haberine göre kent merkezine 35 kilometre uzakta olması sebebiyle ulaşım kolaylığının yanı sıra 40 metre yüksekten dökülen masmavi sularıyla her mevsim beğeni toplayan şelale, kışının tamamen donan suları, yazın serin havası, ilkbaharda da yemyeşil bitkisi örtüsüyle dikkati çekiyor.

     

  • Sonbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde de hem yüksekten dökülen suları hem de çevresindeki farklı tonlara bürünen bitki örtüsüyle ilgi gören şelalenin çevresindeki ağaçlar şu sıralar sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

     

  • Hafta sonu tatilini fırsata dönüştürenlen ve öğrenciler başta olmak üzere şehir stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak mekanı olan şelale, yılın her mevsiminde şehrin sakinleri dışında farklı kentlerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. Şelaleye sonbaharda gelen ziyaretçiler, temiz havada gezinti yapıp hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

     

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillenen alanlar içerisinde yer alan Girlevik Şelalesi, 21 Ekim'de "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

     

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