Bunun yöreye bambaşka bir güzellik kattığını dile getiren Aslangöz, "Girlevik gerçekten çok güzel. Su sesinin yanı sıra her taraf rengarenk, inanılmaz güzellik var. Özellikle buraya gelirken yolda ağaçların o renkli görüntüsü çok güzeldi. Erzincan'ı çok beğendim" diye konuştu.