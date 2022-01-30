Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya ligi takımlarından Gremio'da forma giyen ofansif orta saha oyuncusunun kiralık olarak 1,5 yıllığına kadroya dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kendisine Giresunspor ailesine 'Hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.