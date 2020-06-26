Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 30. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi oyuncular, teknik heyet ve kulüp personeline dün koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü katkılarıyla yapılan "Kovid-19 PCR" test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.