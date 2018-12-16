Giresunspor: 0 - Hatayspor: 2 (Maç sonucu)

Türkiye Spor Toto 1. Lig Giresunspor - Hatayspor maçına sahne oldu.Giresunspor takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Ferhat Görgülü, Emre Uruç, Hüsamettin Tut, Guy-Michel Landel, Muhammet Reis, Volkan Okumak, Adama Ba, Zeni Husmani, Abiola DaudaHatayspor maça şu 11'le başladı: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Yılmaz Özeren, Sadio Diallo, Dmytro Korkishko27. dakikada Hatayspor, Selim Ilgaz ile skoru 0-1 yaptı. 45. dakikada Hamza Gür konuk takımı 0-2 öne geçirdi. İlk yarı 0-2 sona erdi. İlk 45 dakikada Hatayspor futbolcuları Dmytro Korkishko, Sadio Diallo ile Giresunspor futbolcusu Adama Ba sarı kart gördü. Mücadelenin ikinci 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.Maçın 2. yarısında Giresunspor takımında Abiola Dauda oyundan çıktı, Said Id Azza sahaya girdi Karşılaşma 0-2 tamamlandı.İddaa 419 koduyla açtığı bu maçta Hatayspor kazanır bahsine oynayanlara 2.50 oranını kazandırdı.Giresunspor takımının son 5 maçlık performansı: 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi. Konuk Hatayspor ise bu süreçte 4 kez kazandı, 1 kez yenildi.