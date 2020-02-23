Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Utku Tunavelioğlu, Ali Tuna

Giresunspor: Adriano, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Murat Akça, İshak Doğan, Milinkovic (Dk. 70 Tanase),Bekir Yılmaz, Muhayer Oktay (Dk. 46 Rusescu),Del Valle, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Renan Foguinho),Özgür Can Özcan

EkolHastanesiBalıkesirspor: Atilla Özmen, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Malle, Anıl Taşdemir (Dk. 80 Abdülkadir Kayalı),Hodzic (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran),Foxi (Dk. 88 Ezeh),Mrsic, Otoo

Goller: Dk. 22 Batuhan İşçiler, Dk. 45 Mrsic (penaltıdan),Dk. 59 Rahmi Anıl Başaran (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarıkartlar: Dk. 43 Adriano, Dk. 48 Özgür Can Özcan, Dk. 66 Numan Çürüksu, Dk. 69 Bekir Yılmaz (Giresunspor),Dk. 17 Hodzic, Dk. 48 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)