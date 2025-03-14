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        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Giresun'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

        Giresun'da evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, oğlu hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 20:08 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:08
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        Giresun'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
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        Merkez Osmaniye Mahallesi, Dönemeçli Sokak'ta Havva Akbaş (45) ve oğlu Osman Akbaş (18), evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ve emniyet ekipleri, Havva Akbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bilinci kapalı olan oğlu Osman Akbaş ise yapılan ilk müdahalenin ardından Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yetkililer vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaya ve özellikle soba kullanımı sırasında gerekli tedbirleri almaya çağırdı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için adli tabip bekleniyor.

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