Girdikleri evlerden 2,5 milyonluk altın çaldılar

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Samsun'da, dil düşürme yöntemi ile girdikleri dairelerden toplam 2 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu S.Y (24) ve B.V (20) adlı iki kadın yakalandı.

Şüphelilerin hırsızlık suçundan 30'dan fazla suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Saklandıkları evde polisin takibi sonucu yakalanan zanlılar, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.