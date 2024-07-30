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        Haberler Gündem Güncel Girdikleri evlerden 2,5 milyonluk altın çaldılar | Son dakika haberleri

        Girdikleri evlerden 2,5 milyonluk altın çaldılar

        Samsun'da girdikleri evlerden 2 milyon 500 bin lira değerinde altın ve para çalan iki kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kadınların suç kaydı kabarık çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:46
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        Girdikleri evlerden 2,5 milyonluk altın çaldılar
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        Samsun'da, dil düşürme yöntemi ile girdikleri dairelerden toplam 2 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu S.Y (24) ve B.V (20) adlı iki kadın yakalandı.

        Şüphelilerin hırsızlık suçundan 30'dan fazla suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.

        Saklandıkları evde polisin takibi sonucu yakalanan zanlılar, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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        #Samsun
        #hırsızlık
        #dilenci
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