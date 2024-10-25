Giovanni van Bronckhorst'tan Ersin Destanoğlu'na büyük övgü!

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Lyon'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 "DERBİ İÇİN 2 GÜNÜMÜZ OLACAK" Skordan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Hollandalı teknik adam, "Gruptaki ilk 2 maçtaki mağlubiyet sonrası reaksiyonumuz çok iyiydi. Maç beklediğimiz gibi oldu. Çok tehlikeli bir Lyon vardı. Bazen şanslıydık ki böyle maçlarda ihtiyacınız olur. İkinci yarı geçişlerde daha iyiydik. Gedson ile golü böylece bulduk. 2-0'ı da bulabilirdik. Oynayacağımız bir sonraki maç iç sahada olacak. Skordan dolayı mutluyum. Yarın dinleneceğiz ardından derbi için 2 günümüz olacak." dedi.

"ERSİN ÇOK İYİ KURTARIŞLAR YAPTI" Ersin'in performansından övgüyle bahseden Bronckhorst, "İlk yarının daha başında Ersin'in kurtarışları çok önemliydi, hem bizim hem kendisi için. 2 günlük antrenmanın ardından oynadı. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Defansif olarak mentalitemiz çok iyiydi. Galibiyetin temelini bu attı." şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDE 5 MAÇ DAHA VAR" Alabileceğimiz kadar puan almak istiyoruz diyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Her maçımıza 3 puan yazıyorum. Neden oynuyorsunuz ki yoksa... Bazı deplasmanlar fikstürde zor gözükür ama bizler elimizden geleni yaparız. Ajax maçında yapamadık ama Frankfurt maçında ve bu maçta yaptık. Hedefimiz gruplardan sonrası. Önümüzde 5 maç daha var." ifadelerini kullandı.