Giovanni van Bronckhorst: Semih'i geliştirmeye çalışıyorum
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa şampiyonluğu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, takımdaki son durum, Avrupa Ligi ve Semih Kılıçsoy hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu. Süper Kupa şampiyonluğundan Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına, Avrupa Ligi'ndeki sonuçlardan futbolcuların son durumuna kadar birçok konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Hollandalı hoca, bu sezon ligde fazla forma şansı vermediği Semih Kılıçsoy hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.
Van Bronckhorst'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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"AVRUPA'DA TUR ATLAMAK İSTİYORUZ"
"İlerlememizle gayet mutlu olabiliriz. 15 hafta oldu, bulunduğumuz durumdan memnunum. Süper Kupa'yı kazandık, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldık. Ligde üst sıralardayız, yedi maç oynadık. Daha yolumuz uzun. Gelişmelerden memnun kalıp, kalmayacağınızı bilemezseniz. İlerleme kaydetmelisiniz. Ligin sonuna doğru hala tepede olmanız lazım. Avrupa'da tur atlamak istiyoruz. Mutlu bir antrenörüm."
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"GEÇEN SENEYE GÖRE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"
"Geçen sezon Avrupa ve lig açısından en iyi performans sergilenmedi. En önemli şey Türkiye Kupası'nı kazanmak olmuş. Bu güzel bir an. Geçen seneye göre çok şey değişti. Başkan ile aramızda geçen seneye göre değişiklikler olması gerektiğini konuştuk. 28 oyuncu ile yolları ayırdık. 8 oyuncu geldi. Sanırım ihtiyacımız olan pozisyonları doldurduk. Yaptığımız transferlerde takıma yetenek ve karakter olarak katkı yapma durumlarına baktık. Onların deneyimlerinden faydalanıyoruz."
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"G.SARAY'A KARŞI BU ŞEKİLDE BAŞLAMAK GÜZEL OLDU"
"Galatasaray'a karşı bu şekilde başlamak güzel oldu. Gol pozisyonlarını değerlendirdik, büyük bir motivasyon ve enerji verdi. Bu gelişimden mutluyum. Ancak iş daha bitmedi, gelişmeliyiz. İyi bir durumdayız. Kulüpte iyi bir uyum içerisinde devam ediyoruz. Takımın her maçta iyi oynamasını istiyorum. Bazen yolda çukurlara da düşüyoruz ama birlikteliğimiz güçlü olduğu sürece, tüm bariyerleri veya zor anları aşabiliriz. Ekibim ve iş arkadaşlarımla çok mutluyum. Oyuncularımdan memnunum."
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"TARAFTARIMIZLA GURUR DUYUYORUM"
"İşimiz iyi oynamak ve taraftarları mutlu etmek. Taraftarın enerjisinden besleniyoruz. Bize karşı inanılmaz sevgi var. Onlarla gurur duyuyorum. Bu ailenin parçası olduğum için mutluyum."
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"FRANKFURT MAÇINDA İYİ OYNADIK AMA SONUÇ ALAMADIK"
"Geçen sene herkes için özellikle taraftarlar için çok zor geçmiş. Türkiye Kupası var ama ligde iyi sonuçlar yok. Mental anlamda da geçen senenin iyi geçmediğini gördüm. Bunun üzerine değişiklikler yaptık. Galatasaray maçında bu sürecin hızlandığını hissettik. Zorluk yaşadığımız maçlar olacak, taraftarların burada bize desteği çok önemli. Eintracht Frankfurt maçındaki gibi zor anlar yaşayabilirsiniz. İyi oynadık ama sonuç almadık."
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"TARAFTARLARIN YUHALAMASI FAZLA GELDİ"
"Maçtan sonraki sözlerim masaya yatırıldı. Bazı oyunculara verdiğim görevler konuşuldu. Taraftarların yuhalaması fazla geldi. Eleştiriler normal ancak sonuna kadar gitmek istiyoruz. Üzerimizde baskı var, taraftarları mutlu etmek ve onlarla keyifli anlar yaşamak istiyoruz. Maç kazanmaya devam etmek ve şampiyon olmak istiyoruz."
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"TÜRK FUTBOLU İÇİN PUAN KAZANMALIYIZ"
"Avrupa'daki sonuçlar için pek çok sebep düşünülebilir. Rangers ile başarılı oldum ama Şampiyonlar Ligi'nde zorluk çektik. Ajax ile aynı seviyede miyiz? İyi mi oynadık? Sanmıyorum. Eintracht Frankfurt'a karşı iyi oynadık. Kaleci için hayatının maçı olabilir. Oyuncuları tanımak, takımı tanımak ve aralarındaki kombinasyonu sağlamak görevim. Öndeki üç oyuncu iyi oynamamızı sağladı. Bazen iyi, bazen kötü anlar olabiliyor. Lyon deplasmanı ve sonra devam edeceğiz. Lyon'a karşı iyi sonuç almamız lazım. Türk takımlarına baktığımızda, Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Bu üzücü! Türk futbolu için puan kazanmalıyız. Avrupa'dan farklı takımlarla oynuyoruz ve çok güçlüler. Bunu oynadığınızda fark ediyorsunuz."
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"İKİ FARKI BULAMAZSANIZ SİZE ZORLUK ÇIKARIYORLAR"
"Rakibe göre oyuncuların bölgeleri değişebiliyor, mesela Rafa Silva. Ancak bunu çok sık değiştirmiyoruz. Türkiye'de oynanan futbol farklı, Avrupa ise daha farklı. Türkiye'de rakipler fizik olarak güçlü ve hızlı oyuncuları var. İki farkı bulamadıysanız, size zorluk çıkarıyorlar. Gaziantep maçında olduğu gibi... Size acı çektirmeye hazırlar. Oldukça talepkâr bir lig. Ancak Avrupa daha farklı. Rafa Silva bazen kanatta, bazen daha içerde oynadı. Henüz maçlara çıkmadan yorgunluk hissedebiliyorsam, maçta zorluklar yaşayabiliyoruz. Bu zorlukları yaşarken gelişmeniz lazım. 11 günde 4 maça çıkıyorsak, 6 kere uçağa binmemiz gerekiyorsa yorgun hissedebiliyorsun. 2 günde bir maç yapan oyuncuların sakatlanmasını engellemek için rotasyon yapılıyor."
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"SEMİH ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU OLACAK"
"Semih Kılıçsoy ile iyi bir ilişkim var. Benim için yükselen bir yıldız ve çok yetenekli bir oyuncu. Geçen sene golleriyle çok iyi işler yaptı. Her oyuncuyu iyi bir seviyeye getirmek istiyorum. Semih daha iyi oyuncu olacak! Bu sene daha iyi bir oyuncu haline gelecek! Bazı gençler sadece performans sergilerken değil, bütün kariyerleri boyunca iyi olmalılar. Onu geliştirmeye çalışıyorum. Bununla ilgili detayları Semih biliyor. Oyuncularımla konuşmaları açık açık anlatmam. Ona farklı şeyler söylediğimi sanmıyorum, diğer teknik adamlar da bunları söylemiştir. Beşiktaş için çok iyi bir futbolcu olacak."