Giovanni Guidetti, VakıfBank'taki 30. kupasının peşinde

VakıfBank Spor Kulübü, 2008'de başladığı görevinde 17. yılını geçiren 52 yaşındaki İtalyan antrenör idaresinde ulusal ve uluslararası arenada birçok önemli başarıya imza attı.

Kulüp tarihinde kazanılan 40 kupanın 29'unun altına imzasını atan Guidetti, rekorunu geliştirmek ve VakıfBank müzesine yeni kupa eklemek için CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni bekliyor.

Guidetti, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 3-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ve üç İtalya ekibi Savino Del Bene, Numia Vero Volley ve A. Carraro Imoco'nun mücadele edeceği Dörtlü Final'de başarı kovalayacak.

VakıfBank, tarihinde kazandığı 40 kupanın 29'unu İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde kazandı.

Sarı-siyahlı takım, şu ana kadar 4 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Top Teams Kupası, 1 CEV Challenge Kupası, birleştiği Güneş Sigorta ile 14 Türkiye Ligi, 9 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

VakıfBank, bu kupaların 29'una Giovanni Guidetti idaresinde ulaştı.

Sarı-siyahlı takımın ayrıca uluslararası arenada elde ettiği 12 kupanın 10'unda Guidetti'nin imzası bulunuyor.

HEDEF VAKIFBANK İLE 30. KUPA

Kariyerine Volley 2000 Spezzano'da başlayan ve daha sonra İtalya'da Vicenza, Reggio Emilia, Modena ve Chieri gibi ekipleri çalıştıran Giovanni Guidetti; Bulgaristan, Almanya ve Hollanda kadın milli takımlarında da başantrenörlük yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran İtalyan başantrenör, 2008-2009 sezonundan beri başında bulunduğu VakıfBank ile toplamda 29 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarı yaşadı.

Guidetti, VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018, 2021), 6 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023), 8 Türkiye Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2025), 6 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023) ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) şampiyonluğu gördü.

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DÜNYA ŞAMPİYONASIYLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ EN ÇOK GUIDETTI KAZANDI

Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluk kazanan başantrenör ünvanını taşıyor.

VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 4, CEV Şampiyonlar Ligi'ni de 2001 yılından itibaren yeni formatta 6 kez kazandı.

Sarı-siyahlılar, bu organizasyonlarda en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanını elde ederken, Giovanni Guidetti de bu başarıyı yaşayan ilk başantrenör olarak tarihteki yerini aldı.

TAKIMINI 3 KEZ GUINNESS DÜNYA REKORLARI KİTABI'NA SOKTU

VakıfBank, Guidetti yönetiminde elde ettiği birçok kupanın yanı sıra üç kez de aynı başantrenör idaresinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

VakıfBank'ın 23 Ekim 2012 ile 22 Ocak 2014 tarihleri arasında tam 73 resmi maçı üst üste kazanmasıyla ilk rekor geldi.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 4 kez zirveye çıkarak, bu organizasyonu en çok kazanan takım ünvanını elde eden sarı siyahlılar, 2020 yılında Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na bir kez daha girmeye hak kazandı.

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Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde tam 6 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunu en çok kazanan takım ünvanıyla Guidetti yönetiminde 2023 yılında bir başka Guinness rekoruna imza attı.

A MİLLİ TAKIM'DAKİ BAŞARILARI

Giovanni Guidetti, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile de önemli başarılar yaşadı.

Ay-yıldızlı takım, İtalyan başantrenör yönetiminde 2021 FIVB Uluslar Ligi'ni üçüncü, 2019 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci, 2017 ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nı üçüncü tamamlarken, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı ise beşinci bitirdi.

Guidetti, milli takımda 2017-2022 yılları arasında görev yapmıştı.