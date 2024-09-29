Gigi Hadid Paris Moda Haftası defilesinde koli bandından elbise giydi
Gigi Hadid, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede, sadece koli bandıyla yapılan ilginç bir kıyafetle yürüdü
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Gigi Hadid, Paris Moda Haftası defilesinde koli bandından elbise giydi.
29 yaşındaki Hadid, aralarında siyah deri kıyafetiyle yanında yürüyen rapçi Travis Scott'un da olduğu bir grup modele podyumda liderlik etti.
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Ancak zor kıyafetle yürürken Gigi Hadid için her şey yolunda gitmedi. Çünkü koli bandıyla sarılmış ayakkabısının topukları sallanınca neredeyse düşüyordu ancak kendini bu durumdan kurtararak yürüyüşüne devam etti.
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Ünlü modelin ilginç kıyafetli yürüyüşünü aralarında Ice Spice, Bella Thorne, Normani ve Tom Daly'nin bulunduğu bir grup ünlü isim seyretti.
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Gigi Hadid ile Kylie Jenner'in geçen yıl ayrıldığı sevgilisi Travis Scott, podyumdan el ele tutuşarak ayrıldı.
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Defilede sergilenen koleksiyonun tasarımcısı Guram Gvasalia da Hadid'in yanındaydı ve elinden tutarak ona destek oldu.