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        Haberler Dünyadan Gigi Hadid Paris Moda Haftası defilesinde koli bandından elbise giydi - magazin haberleri

        Gigi Hadid Paris Moda Haftası defilesinde koli bandından elbise giydi

        Gigi Hadid, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede, sadece koli bandıyla yapılan ilginç bir kıyafetle yürüdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:43
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          Gigi Hadid, Paris Moda Haftası defilesinde koli bandından elbise giydi.

          29 yaşındaki Hadid, aralarında siyah deri kıyafetiyle yanında yürüyen rapçi Travis Scott'un da olduğu bir grup modele podyumda liderlik etti.

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          Ancak zor kıyafetle yürürken Gigi Hadid için her şey yolunda gitmedi. Çünkü koli bandıyla sarılmış ayakkabısının topukları sallanınca neredeyse düşüyordu ancak kendini bu durumdan kurtararak yürüyüşüne devam etti.

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          Ünlü modelin ilginç kıyafetli yürüyüşünü aralarında Ice Spice, Bella Thorne, Normani ve Tom Daly'nin bulunduğu bir grup ünlü isim seyretti.

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          Gigi Hadid ile Kylie Jenner'in geçen yıl ayrıldığı sevgilisi Travis Scott, podyumdan el ele tutuşarak ayrıldı.

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          Defilede sergilenen koleksiyonun tasarımcısı Guram Gvasalia da Hadid'in yanındaydı ve elinden tutarak ona destek oldu.

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