Tavuk etinin yanlış hazırlanması ve saklanması, yaygın gıda zehirlenmelerinin en büyük nedenlerinden biri. Doğru iç sıcaklık, hijyenik hazırlık alanı ve basit mutfak kurallarıyla bu riski minimuma indirmek mümkün.

REKLAM advertisement1

TAVUK ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Tavuk zehirlenmesi, genellikle kontamine olmuş ya da yeterince pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesiyle ortaya çıkan bir tür gıda zehirlenmesidir. Bu durum; Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi zararlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlardan kaynaklanır. Ayrıca hijyen eksikliği ve uygunsuz saklama koşulları da riski artıran diğer faktörlerdir.

REKLAM

TAVUK ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR

Tavuk etinde en sık rastlanan bakteriler; Salmonella, Campylobacter ve E. coli’dir.

Salmonella, tavuk ürünlerinde en yaygın görülen bakteridir.

Campylobacter, çiğ veya az pişmiş tavuk tüketildiğinde ciddi bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilir.

E. coli, daha nadir görülse de, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunları doğurabilir.

YETERSİZ PİŞİRME

Tavuk etinin iç sıcaklığı 75°C’ye ulaşmadan pişirilmesi, bakterilerin hayatta kalmasına neden olur. Bu da zehirlenme riskini artırır.

UYGUN OLMAYAN SAKLAMA KOŞULLARI

Tavuk etinin 4°C’nin üzerinde saklanması, zararlı mikroorganizmaların hızla çoğalmasına zemin hazırlar.

ÇAPRAZ BULAŞMA Çiğ tavukla temas eden kesme tahtaları, bıçaklar veya eller yoluyla diğer yiyeceklere bakteri bulaşabilir. Bu da gıda zehirlenmesine davetiye çıkarır. REKLAM BELİRTİLER MİDE BULANTISI VE KUSMA Zehirlenmenin ilk ve en yaygın belirtilerindendir. Kusma, vücudun zararlı maddeleri dışarı atma mekanizmasıdır. Tekrarlayan kusmalar sıvı kaybına neden olabilir. İSHAL Sulu ve sık dışkılama ile kendini gösterir. Şiddetli ishal, vücuttan fazla miktarda su ve mineral kaybına yol açarak dehidrasyona neden olabilir. KARIN AĞRISI VE KRAMPLAR Bağırsaklarda hissedilen ağrılar, bakterilerin oluşturduğu iltihap ve spazmlarla ortaya çıkar. Aralıklı veya sürekli olabilir. ATEŞ Vücudun enfeksiyona karşı verdiği tepkidir. 38.5°C’nin üzerinde ateş görüldüğünde, tıbbi müdahale gerekebilir. TİTREME VE ÜŞÜME Ateşin yükselmesi veya düşmesi esnasında vücutta üşüme ve kas kasılmaları görülebilir. BAŞ AĞRISI Dehidrasyon, ateş ve genel halsizlikle birlikte baş ağrısı da sık görülen belirtilerdendir. REKLAM VÜCUT VE KAS AĞRILARI Vücudun enfeksiyonla savaşı sırasında kaslarda ve eklemlerde ağrılar meydana gelebilir. HALSİZLİK VE YORGUNLUK Sıvı kaybı ve iştahsızlık nedeniyle kişi kendini yorgun ve güçsüz hissedebilir.

CİDDİ KOMPLİKASYONLAR Bazı durumlarda tavuk zehirlenmesi daha ciddi tablolara yol açabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar veya bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde şu komplikasyonlar gelişebilir: - Şiddetli dehidrasyon - Elektrolit dengesizlikleri - Reaktif artrit (eklem iltihabı) - Guillain-Barré sendromu gibi nörolojik sorunlar Bu durumlarda derhal sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. TEŞHİS YÖNTEMLERİ Tavuk zehirlenmesi teşhisi, genellikle hastanın öyküsüne ve klinik bulgulara dayanır. Kesin tanı için: REKLAM - Dışkı (gaita) kültürü - Kan testleri - Dehidrasyon düzeyi ölçümleri yapılabilir. TEDAVİ YAKLAŞIMI SIVI VE ELEKTROLİT TAKVİYESİ Bol su, elektrolit içeren içecekler, ayran gibi sıvılar tüketilmelidir. Kusma ve ishalle kaybedilen sıvı mutlaka yerine konmalıdır. DİNLENME Vücudun toparlanabilmesi için yeterli uyku ve dinlenme şarttır. HAFİF BESLENME Sindirimi kolay gıdalar (muz, pirinç, elma püresi, tuzlu kraker) tercih edilmelidir. Süt ürünleri, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. İLAÇ TEDAVİSİ Ateş ve ağrı için parasetamol gibi ilaçlar kullanılabilir.

İshal kesiciler, bakterilerin atılmasını geciktireceği için önerilmez; ancak doktor kontrolünde kullanılabilir. REKLAM Antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonun netleştiği ve semptomların ağır olduğu durumlarda doktor tarafından reçete edilir. KORUNMA YOLLARI Tavuk zehirlenmesini önlemek için aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: - İyi pişirme: Tavuk etinin iç sıcaklığı en az 75°C olmalı, her tarafı eşit şekilde pişirilmelidir. - Doğru saklama: Tavuğu buzdolabında 4°C'nin altında saklayın. Donmuş tavuk, oda sıcaklığında değil buzdolabında çözülmelidir. - Hijyen: Çiğ tavukla temas sonrası ellerinizi sabun ve su ile en az 20 saniye yıkayın. - Ekipman temizliği: Kesme tahtası, bıçak gibi ekipmanlar çiğ tavuğa temas ettikten sonra mutlaka sıcak su ve deterjanla temizlenmelidir. - Son kullanma tarihi: Tavuğun son kullanma tarihi mutlaka kontrol edilmeli ve mümkünse 1–2 gün içinde tüketilmelidir. - Çapraz bulaşmayı önleyin: Çiğ tavukla temas eden yüzeyler, diğer yiyeceklerle temas etmemelidir.

Görsel Kaynak: istockphoto