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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Gezici Film Festivali başladı

        Gezici Film Festivali başladı

        Köy köy mahalle mahalle gezip, çocuklar ve kadınlar için atölyeler, çocuklar için film gösterimleri yapacak Gezici Film Festivali'nin ikincisi başladı! İBB Kültür, İBB Kadın, İBB Çocuk ve İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen festival, 8 Eylül'e kadar sürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:24
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        Gezici Film Festivali başladı
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        Beyazperdeyi sinema salonlarından çıkartıp, İstanbul’un köylerine taşıyan İBB Kültür, tüm yaz boyunca sürecek Gezici Film Festivali’nin ikincisini başlattı. Festivalde, çocuklara yıldızların altında film izleme keyfi sunulurken, bir yandan da onlar için oyun atölyesi ve kadın atölyeleri düzenlenecek. Her gün saat 18.00’de gerçekleşecek çocuk ve kadın atölyelerinin ardından saat 19.00’da film gösterimi başlayacak.

        Gezici Film Festivali; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Silivri, Şile ve Tuzla’nın köyleri ve mahallelerinde binlerce çocuk ve kadına ulaşacak. Gezici Film Festivali programına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

        PROGRAM

        1 Ağustos Perşembe / Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş

        2 Ağustos Cuma / Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş

        3 Ağustos Cumartesi / Beykoz Çiftlik Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş

        4 Ağustos Pazar / Beykoz Elmalı Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş

        5 Ağustos Pazartesi / Şile Ahmetli Köyü

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

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        19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş

        6 Ağustos Salı / Şile Yeniköy

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Paw Petrol: Süper Film / 6+ Yaş

        7 Ağustos Çarşamba / Şile Akçakese Köyü

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş

        8 Ağustos Perşembe / Şile Ağva Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş

        9 Ağustos Cuma / Şile Hacıllı Köyü

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş

        10 Ağustos Cumartesi / Şile Sahilköy

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş

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        11 Ağustos Pazar / Şile Oruçoğlu Köyü

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş

        12 Ağustos Pazartesi / Tuzla Şifa Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş

        13 Ağustos Salı / Tuzla İçmeler Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Paw Petrol: Süper Film / 6+ Yaş

        14 Ağustos Çarşamba / Tuzla Aydıntepe Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş

        15 Ağustos Perşembe / Tuzla İstasyon Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş

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        16 Ağustos Cuma / Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş

        17 Ağustos Cumartesi / Tuzla Mescit Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş

        18 Ağustos Pazar / Tuzla Tepeören Köyü

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş

        19 Ağustos Pazartesi / Çatalca Kaleiçi Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş

        20 Ağustos Salı / Çatalca Çiftlikköy Mahallesi

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        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Paw Petrol: Süper Film / 6+ Yaş

        21 Ağustos Çarşamba / Çatalca Örencik Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş

        22 Ağustos Perşembe / Çatalca Kestanelik Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş

        23 Ağustos Cuma / Çatalca Çanakça Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş

        24 Ağustos Cumartesi / Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş

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        25 Ağustos Pazar / Çatalca Gümüşpınar Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş

        26 Ağustos Pazartesi / Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş

        27 Ağustos Salı / Arnavutköy Hicret Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş

        28 Ağustos Çarşamba / Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş

        29 Ağustos Perşembe / Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi

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        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş

        30 Ağustos Cuma / Arnavutköy Hadımköy Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş

        31 Ağustos Cumartesi / Arnavutköy İslambey Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş

        1 Eylül Pazar / Arnavutköy Haraççı Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş

        2 Eylül Pazartesi / Silivri Yeni Mahalle

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş

        3 Eylül Salı / Silivri Gümüşyaka Mahallesi

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        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Paw Petrol: Süper Film / 6+ Yaş

        4 Eylül Çarşamba / Silivri Fatih Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş

        5 Eylül Perşembe / Silivri Alibey Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş

        6 Eylül Cuma / Silivri Cumhuriyet Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş

        7 Eylül Cumartesi / Silivri Kavaklı Hürriyet Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş

        8 Eylül Pazar / Silivri Ortaköy Mahallesi

        18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

        19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş

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        #Gezici Film Festivali
        #İBB Kültür
        #film
        #sinema
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