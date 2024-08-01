Gezici Film Festivali başladı

REKLAM advertisement1

Beyazperdeyi sinema salonlarından çıkartıp, İstanbul’un köylerine taşıyan İBB Kültür, tüm yaz boyunca sürecek Gezici Film Festivali’nin ikincisini başlattı. Festivalde, çocuklara yıldızların altında film izleme keyfi sunulurken, bir yandan da onlar için oyun atölyesi ve kadın atölyeleri düzenlenecek. Her gün saat 18.00’de gerçekleşecek çocuk ve kadın atölyelerinin ardından saat 19.00’da film gösterimi başlayacak.

Gezici Film Festivali; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Silivri, Şile ve Tuzla’nın köyleri ve mahallelerinde binlerce çocuk ve kadına ulaşacak. Gezici Film Festivali programına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

PROGRAM 1 Ağustos Perşembe / Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş 2 Ağustos Cuma / Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş 3 Ağustos Cumartesi / Beykoz Çiftlik Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş

4 Ağustos Pazar / Beykoz Elmalı Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş 5 Ağustos Pazartesi / Şile Ahmetli Köyü 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri REKLAM 19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş 6 Ağustos Salı / Şile Yeniköy 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Paw Petrol: Süper Film / 6+ Yaş 7 Ağustos Çarşamba / Şile Akçakese Köyü

18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş 8 Ağustos Perşembe / Şile Ağva Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş 9 Ağustos Cuma / Şile Hacıllı Köyü 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş 10 Ağustos Cumartesi / Şile Sahilköy 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş REKLAM 11 Ağustos Pazar / Şile Oruçoğlu Köyü 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş 12 Ağustos Pazartesi / Tuzla Şifa Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş 13 Ağustos Salı / Tuzla İçmeler Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Paw Petrol: Süper Film / 6+ Yaş

14 Ağustos Çarşamba / Tuzla Aydıntepe Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş 15 Ağustos Perşembe / Tuzla İstasyon Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş REKLAM 16 Ağustos Cuma / Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş

17 Ağustos Cumartesi / Tuzla Mescit Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş 18 Ağustos Pazar / Tuzla Tepeören Köyü 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş 19 Ağustos Pazartesi / Çatalca Kaleiçi Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş 20 Ağustos Salı / Çatalca Çiftlikköy Mahallesi

REKLAM 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Paw Petrol: Süper Film / 6+ Yaş 21 Ağustos Çarşamba / Çatalca Örencik Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş 22 Ağustos Perşembe / Çatalca Kestanelik Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş 23 Ağustos Cuma / Çatalca Çanakça Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş 24 Ağustos Cumartesi / Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş REKLAM 25 Ağustos Pazar / Çatalca Gümüşpınar Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş 26 Ağustos Pazartesi / Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş 27 Ağustos Salı / Arnavutköy Hicret Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş 28 Ağustos Çarşamba / Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş 29 Ağustos Perşembe / Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi REKLAM 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş

30 Ağustos Cuma / Arnavutköy Hadımköy Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş 31 Ağustos Cumartesi / Arnavutköy İslambey Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş 1 Eylül Pazar / Arnavutköy Haraççı Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş 2 Eylül Pazartesi / Silivri Yeni Mahalle

18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Ördeklerin Göçü / 6+ Yaş 3 Eylül Salı / Silivri Gümüşyaka Mahallesi REKLAM 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Paw Petrol: Süper Film / 6+ Yaş 4 Eylül Çarşamba / Silivri Fatih Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Tavuklar Firarda / 8+ Yaş 5 Eylül Perşembe / Silivri Alibey Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri

19.00 Elemental: Doğanın Güçleri / 7+ Yaş 6 Eylül Cuma / Silivri Cumhuriyet Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası / 7+ Yaş 7 Eylül Cumartesi / Silivri Kavaklı Hürriyet Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Asi Prenses / 6+ Yaş 8 Eylül Pazar / Silivri Ortaköy Mahallesi 18.00 Çocuk ve Kadın Atölyeleri 19.00 Süper Mario Kardeşler / 6+ Yaş