İspanya La Liga'nın 9. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Ligde geride kalan 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle güçlü bir performans sergileyen Real Madrid, bu hafta deplasmanda Getafe'nin konuğu olacak. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan eflatun-beyazlılar, sahadan üç puanla ayrılarak liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor. Peki, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?