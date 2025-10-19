Habertürk
        Getafe- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İspanya La Liga maçları

        Getafe- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oluyor. Estadio Coliseum'da oynacak müsabaka öncesinde Getafe- Real Madrid maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Zorlu maç öncesinde iki cephede de eksiklik dikkat çekerken, gözler Arda Güler ve Mbappe'de olacak. Peki, "Getafe- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Getafe- Real Madrid maçının detayları...

        Giriş: 19.10.2025 - 13:20 Güncelleme: 19.10.2025 - 13:20
        • 1

          İspanya La Liga'nın 9. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Ligde geride kalan 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle güçlü bir performans sergileyen Real Madrid, bu hafta deplasmanda Getafe'nin konuğu olacak. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan eflatun-beyazlılar, sahadan üç puanla ayrılarak liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor. Peki, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        • 2

          GETAFE- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

          Getafe- Real Madrid maçı 19 Ekim Pazar (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          GETAFE- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Estadio Coliseum'da oynanacak mücadele S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Xabi Alonso yönetiminde ilk 11'de düzenli olarak forma giyen Arda Güler, Getafe karşısında da sahada olacak.

        • 5

          REAL MADRİD MUHTEMEL 11

          Courtois, Valverde, Militao, Asencio, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda, Vinicius, Bellingham, Mbappe

