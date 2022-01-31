2022 yılı sonunda kazıların yapıldığı alanın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'müzün izinleri doğrultusunda ziyarete açılmasını planlıyoruz. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile tüm kurumlara desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.