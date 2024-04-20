Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gerçekler karşısında şaşırdılar: Beklentileri karşısında hayal kırıklığına uğramış 10 kişi bu anları paylaştı!

        Gerçekler karşısında şaşırdılar: Beklentileri karşısında hayal kırıklığına uğramış 10 kişi bu anları paylaştı!

        Hayatta zaman zaman öngörülemez ve şaşırtıcı şeyler başımıza gelebilir. Bir sosyal medya platformunda kullanıcılar beklentileri ve başına gelen gerçeklerken bahsetti ve ortaya çıkan sonuçlar görenleri gülümsetti. İşte, beklentileri tarafından hayal kırıklığına uğrayan 10 kişi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 18:00 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beklentiler ve büyük heyecanlarla başladığımız işler bazen hayal kırıklıklarıyla sonuçlanabilir. 10 kişi beklentileri karşısında uğradığı hayal kırıklıklarını paylaştı ve bu paylaşımlar görenleri gülümsetti. İşte, o paylaşımlar...

        • 2

          "Ailemi Neist Point, İskoçya'ya götürdüm. Beklediğimiz gibi geçmedi."

        • 3

          "Apple Watch'ım çalınmıştı. Erkek arkadaşım bana yenisi alacağını söyledi. Neyse ki bu çalınma riski taşımıyor."

        • 4

          "Sipariş ettiğim çiçek ve evime gelen!"

        • 5

          "Sanırım kızım onu her haftasonu getirdiğimiz yerin Eyfel Kulesi olmadığını anladı."

        • 6

          "Bu boyayı açtığımda ne kadar sinirlendiğimi anlatamam."

        • 7

          "Dart Maul'lu doğum günü pastam biraz fazla pasta yemiş gibi gözüküyor."

        • 8

          "İstediğim şeyle alakası bile yoktu."

        • 9

          "Erkek arkadaşınızın kedinizi traşa götürmesine izin verirseniz olacağı budur."

        • 10

          "Aslında ev Airbnb'de çok güzel gözüküyordu."

        • 11

          "Kına sanatçısı evcil hayvan portreleri yapmakta harika olduğunu söylemişti."

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynak: Reddit

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı'nı ağırlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı'nı ağırlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Habertürk Anasayfa