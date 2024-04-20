Gerçekler karşısında şaşırdılar: Beklentileri karşısında hayal kırıklığına uğramış 10 kişi bu anları paylaştı!
Hayatta zaman zaman öngörülemez ve şaşırtıcı şeyler başımıza gelebilir. Bir sosyal medya platformunda kullanıcılar beklentileri ve başına gelen gerçeklerken bahsetti ve ortaya çıkan sonuçlar görenleri gülümsetti. İşte, beklentileri tarafından hayal kırıklığına uğrayan 10 kişi!
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Beklentiler ve büyük heyecanlarla başladığımız işler bazen hayal kırıklıklarıyla sonuçlanabilir. 10 kişi beklentileri karşısında uğradığı hayal kırıklıklarını paylaştı ve bu paylaşımlar görenleri gülümsetti. İşte, o paylaşımlar...
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"Ailemi Neist Point, İskoçya'ya götürdüm. Beklediğimiz gibi geçmedi."
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"Apple Watch'ım çalınmıştı. Erkek arkadaşım bana yenisi alacağını söyledi. Neyse ki bu çalınma riski taşımıyor."
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- 4
"Sipariş ettiğim çiçek ve evime gelen!"
- 5
"Sanırım kızım onu her haftasonu getirdiğimiz yerin Eyfel Kulesi olmadığını anladı."
- 6
"Bu boyayı açtığımda ne kadar sinirlendiğimi anlatamam."
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- 7
"Dart Maul'lu doğum günü pastam biraz fazla pasta yemiş gibi gözüküyor."
- 8
"İstediğim şeyle alakası bile yoktu."
- 9
"Erkek arkadaşınızın kedinizi traşa götürmesine izin verirseniz olacağı budur."
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- 10
"Aslında ev Airbnb'de çok güzel gözüküyordu."
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"Kına sanatçısı evcil hayvan portreleri yapmakta harika olduğunu söylemişti."
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Reddit