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Gerçek haberci Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme çok yakında SHOW TV'de!

Türkiye’nin en güvenilir isimleri arasında gösterilen, yaptığı haberler, yönettiği tartışma programlarıyla ve anchorwoman olarak onlarca ödül alan deneyimli haberci Didem Arslan Yılmaz, SHOW TV’de canlı yayınlanacak yepyeni bir program ve içerikle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor

27.07.2020 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
Didem Arslan Yılmaz
HABERTURK.COM

Haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak olan Didem Arslan Yılmaz ile Türkiye’de artık hiçbir olay gizli kalmayacak; hiçbir dava yarım bırakılmayacak, hiç kimse yok sayılmayacak.

Alanında uzman hukukçular ve doktorların da yer alacağı, Türk televizyonlarının gerçeklikle tanışacağı programda kederler sevince; karamsarlık umuda dönüşecek. Yıllardır yakınlarını arayanlara umut, çözülemeyen davalara ışık olacak program Türk halkına yeni bir ses, yeni bir soluk getirecek.

Bugüne kadar Türkiye’nin nabzını tutan Didem Arslan Yılmaz şimdi ise SHOW TV’de halkın nabzını tutacak!

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