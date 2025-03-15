George Clooney'in boyalı saçlarının düşündürdüğü: Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı? Saçını boyatan ve beyaz bırakan ünlü erkekler

George Clooney'in boyalı saçlarının düşündürdüğü: Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı? Saçını boyatan ve beyaz bırakan ünlü erkekler

George Clooney'i uzun yıllardır beyaz saçlarıyla hatırlıyoruz. Henüz beyazlamamış halini hatırlayan var mı, bilmiyorum. Sanki annesinden beyaz saçlı doğmuş gibi. Öyle bir yakışma hali...

Ama gelin görün ki, Broadway sahnesine çıkmaya başlayan Oscar'lı oyuncu, sahne performansı için görünümünde çarpıcı bir değişiklik yapmak zorunda kalmış. Bu değişikliğin onu hiç mutlu etmediği belli. Kendi ifadesi öyle...

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'Good Night and Good Luck' adlı gösteri için saçlarını kumrala çeviren 63 yaşındaki oyuncu, bir süre önce New York Times'a verdiği röportajda saçlarını boyamak için heyecan duymadığını, eşi Amal Clooney de bu konuda istekli olmadığını itiraf etmişti. George Clooney; "Eşim bundan nefret edecek. Çünkü yaşlı bir adamı saçını boyaması kadar daha yaşlı gösteren başka bir şey yok" demişti.

George Clooney, Broadway oyunu için saçını boyattı

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Alexander ve Ella adlarında 7 yaşında ikizleri olan George Clooney ayrıca; "Çocuklarım durmaksızın gülecekler bana" diye eklemişti. Çocukları gerçekten babalarının bu haline gülüyorlarsa haksız sayılmazlar. Çünkü ona, "Beyaz saçlarından sen suçlusun" diyebileceğimiz kadar karizmatik bir görünüm kazandıran halinden çok uzakta şimdi.

Gerorge Clooney'den ilhamla şöyle bir Hollywood'a bakalım. Hangi erkek ünlülerin boyalı saçı başarılı, hangilerininki başarısız sonuç vermiş, görelim.

George Clooney özel hayatında saçını beyaz haliyle bırakmayı tercih ediyor

Brad Pitt'in saç boyasıyla olan yolculuğu, çok yönlülük ve stil evrimi konusunda bir ders niteliğinde. Pitt, yıllar içinde sarı ve kumral renkleri arasında zahmetsizce geçiş yaparak görünümünü çeşitli film rollerine ve kişisel tercihlere uyacak şekilde değiştirdi. İyi uygulanan boyama tekniklerinin etkisiyle hiçbiri göze batmadı, eğreti durmadı. 61 yaşındaki Pitt'in beyazlamak bilmeyen saçları, George Clooney'in kumrallığı gibi hiç göz yormadı.

Brad Pitt REKLAM Zac Efron, gelişen rollerine uyması için saç boyasıyla başarılı deneyler yaptı. Sarışın olarak geçirdiği kariyerinin başlarından bu yana daha koyu tonlardaki yakın tarihli girişimlerine kadar, Efron'un geçişleri takdire şayan. Stratejik renk değişiklikleri, doğru yapıldığında iyi sonuç verebiliyor. Hugh Jackman'ın saç boyama tekniği yıllar içinde evrim geçirerek daha koyu tonlardan daha açık tonlara kadar çok yönlülük gösterdi. Saç rengini farklı rollere ve kişisel stillere uyarlama yeteneğiyle 56 yaşındaki Jackman, göze batmayan doğal renkler elde etmeyi başardı. Ben Affleck, Zac Efron, Hugh Jackman Ben Affleck de saçlarının beyazlamasına müsaade etmeyen isimlerden biri. Sakallarını da saçlarıyla aynı tona boyayarak uyumlu görünmesini sağladı. Ne çok koyu ne de çok açık olmak üzere saçının doğal rengini yakalamayı başardı. John Travolta'nın farklı saç stilleri ve boya denemeleri bugüne dek karışık eleştirilerle karşılandı. Farklı renkler ve stiller arasında geçiş yapma kararı, karizmasını bozan denemeler olarak karşımıza çıktı. Saç renginde tutarlı bir görünümü koruma ihtiyacının önemini vurgular gibiydi. John Travolta REKLAM 84 yaşındaki eski Beatles grubu üyesi Ringo Starr da kötü saç boyasının çarpıcı bir örneği olarak karşımızda. Hem saçı hem de sakalını siyaha boyayan Starr’ın biraz su görse hemen boyası akmaya başlayacakmış gibi görünmesi oldukça rahatsız edici. Oysa efsanevi rock grubunun efsanevi müzisyeninin griye dönmüş saçları olsaydı çok daha karizmatik görüneceğinden şüphe yok. Ringo Starr Keanu Reeves'in doğal koyu kahverengi saçları zaman zaman doğal olmayan tonlarla sonuçlanan başarısız boyama denemelerine maruz kaldı. Bazen fazla koyulaşan saçları, beyazlayan sakallarıyla birleştiğinde doğallıktan uzak bir görünüm sergiledi.

Sam Elliott, Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo, Matt Damon gibi isimler ise beyaz saçın en çok yakıştığı ve beklentimizin saçını boyama hatasına düşmemesi yönünde olduğu isimlerden bazıları. Keanu Reeves REKLAM Evet, insan yapay renklendirmeyle gençliğin geri kazanılmasını isteyecek kadar yaşlanmaktan korkuyor ama kozmetik ve güzellik dünyası kadınlar üzerinde döndüğü için, kadında boyalı saç yadırganmasa da erkekte yadırganabiliyor. Özellikle de kötü bir boya uygulaması yapılmışsa… Sam Elliott ABD’de Purdue Üniversitesi Mühendislik Okulu'ndaki araştırmacılar, beyaz saçın özünde donuk olduğunu; soğukluk, denge ve asaleti çağrıştırdığını ortaya koydu. Bunlar bir yanıyla iyi şeyler, ama aynı zamanda tutku eksikliğini de çağrıştırıyor; ki bu da kötü yanı. Yine de kadınların erkeklerde beyaz saçtan hoşlandığı, tuhaf ama tutarlı bir gerçek. Ağırlıklı görüş, erkekte beyaz saçın çok daha seçkin ve sofistike göründüğü şeklinde.