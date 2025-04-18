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        Haberler Dünyadan George Clooney'den Joe Biden yorumu: Gerçeği söylemenin zamanının geldiğini düşündüm - magazin haberleri

        George Clooney'den Joe Biden yorumu: Gerçeği söylemenin zamanının geldiğini düşündüm

        George Clooney, ABD başkanlık seçimi öncesinde Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi çağrısı içeren ünlü makalesi hakkında konuştu. O dönem aldığı destek kadar büyük bir tepki de çeken Clooney; "Sokaktaki insanların gerçeği söylemediğini gördüğümde, gerçeği söylemenin zamanının geldiğini düşündüm" savunması yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 10:22 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:28
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        "Gerçeği söylemenin zamanı gelmişti"
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        George Clooney, geçen yıl kasım ayında gerçekleşen ABD başkanlık seçiminde tarafını açıkça belli edenlerden biriydi. Demokrat Parti sempatizanı olan Hollywood yıldızı, Donald Trump'a karşı aday gösterilen, o dönem 81 yaşındaki Joe Biden'ın yarışı kazanamayacağına ve adaylıktan çekilmesi gerektiğine dair görüşünü New York Times'ta kaleme almıştı. 'Joe Biden'ı Seviyorum Ama Yeni Bir Adaya İhtiyacımız Var' başlıklı yazısında Clooney, o zamanki başkanı, gerilediği görülen genel sağlık durumu nedeniyle 2024 başkanlık yarışından çekilmeye çağırmıştı.

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        "VATANDAŞLIK GÖREVİYDİ"

        63 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda CNN'den Jake Tapper'a verdiği röportajda, makaleyi yayımlama kararının arkasında durdu ve bunun neden gerekli olduğunu düşündüğünü açıkladı. "Cesurca olup olmadığını bilmiyorum. Bu bir vatandaşlık göreviydi" diyen George Clooney; "Sokaktaki insanların gerçeği söylemediğini gördüğümde, gerçeği söylemenin zamanının geldiğini düşündüm" vurgusu yaptı.

        "BİR DURUŞ SERGİLEYİN"

        "Bir duruş sergilemeniz gerekir. Düşünce özgürlüğüne inanıyorsanız, bir duruş sergileyin. Bunun için ayağa kalkın. Sonra sonuçlarıyla başa çıkın. Kural bu" diyen George Clooney, makalesi nedeniyle tepkilerle karşı karşıya kaldığını söylese de eleştirilerin kendisini etkilemediğini belirtti.

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        "İnsanlar beni eleştirdiğinde, 20 yıl önce savaşa karşı duruşum nedeniyle eleştiriyor" diyen George Clooney, bazı insanların filmlerine karşı da protesto düzenlediğini belirterek, eleştirileri kabul etmek zorunda olduğunu söyledi. "Bu adil. Bununla sorunum yok. Durduğum yer için eleştirilmeyle de sorunum yok" diyen ABD'li oyuncu; "Onların beni eleştirme hakkını, onları eleştirme hakkımı savunduğum kadar savunuyorum" diye ekledi.

        "KAZANAMAYACAĞI TEK SAVAŞ ZAMANI KARŞI OLAN"

        Geçen yıl temmuz ayında yazdığı makalede George Clooney, Joe Biden'ı bir başkan olarak, bir arkadaş olarak sevdiğini ve karakterine güvendiğini söylemiş, Biden'ın son dört yılda birçok 'savaşı' kazandığını ancak "kazanamayacağı tek savaşın zamana karşı savaş olduğunu" ifade etmişti. Yaşamı boyunca bir demokrat olduğunu, Demokrat Parti'nin birçok bağış organizasyonunda sunuculuk yaptığını ve partisiyle gurur duyduğunu hatırlatan Clooney; "Kasım ayındaki seçimi bu başkanla kazanamayız" demişti.

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        "SEÇİMİ BU BAŞKANLA KAZANAMAYIZ"

        "Bunu söylemek çok yıkıcı ama üç hafta önceki bağış toplama etkinliğinde gördüğüm Joe Biden 2010'daki muhteşem Biden değildi. 2020'deki Biden bile değildi" diyen Gerrge Clooney; "Yorgun muydu? Evet. Soğuk algınlığı mı geçiyordu? Belki... Ama parti liderlerimiz artık bize 51 milyon kişinin televizyon tartışmasında gördüğü şeyin gerçek olmadığını söylemeyi bıraksın. İkinci bir Trump dönemi fikri hepimizi o kadar korkutuyor ki, her uyarıyı görmezden gelmeyi tercih ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

        "Bunları dile getirmek adil mi? Dile getirilmeli. Bu yaşla ilgili, başka bir şey değil. Kasım ayındaki seçimi bu başkanla kazanamayız" diyen George Clooney, Joe Biden'ı adaylıktan çekilmeye çağırdığı yazısını, "Joe Biden bir kahraman. 2020'de demokrasiyi kurtardı. 2024'te de aynı şeyi yapması için ona ihtiyacımız var" sözleriyle sonlandırmıştı.

        Bu makalenin ardından Joe Biden, kendisine karşı gelişen tepkilere daha fazla kayıtsız kalamadı ve Demokrat Parti'nin başkan adaylığından çekildiğini sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurdu. Başkan adayı olarak, yardımcısı Kamala Harris'e destek verdiğini duyurdu. Ancak kasımda gerçekleşen seçimi, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump kazandı.

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        #George Clooney
        #joe biden
        #ABD seçimi
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        #Donald Trump

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