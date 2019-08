Geniş Aile 2: Her Türlü filminin konusu nedir? Geniş Aile 2: Her Türlü oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Geniş Aile dizisinin sinemaya uyarlanmasının ardından ikinci film, Geniş Aile 2: Her Türlü oldu. Geniş Aile 2: Her Türlü filminden ayrıntılar haberimizde.

GENİŞ AİLE 2: HER TÜRLÜ OYUNCULARI KİMLER?

Ömer Uğur'un yönetmenlik koltuğunda oturduğu Geniş Aile 2: Her Türlü filminin oyuncu kadrosunda Ahmet Sarsılmaz, Özge Ulusoy, Bülent Çolak, Fırat Tanış, Ufuk Özkan, Bora Akkaş, Şinasi Yurtsever yer alıyor.

GENİŞ AİLE 2: HER TÜRLÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Her canlı bir gün Cevahir’in taklasına gelecektir… Zekai, abaküs kafasını kullanarak casinolardaki rulet çarkını kontrol eden saat biçiminde düzenek icat eder. Düzenek tam hazır olmadan Cevahir bizimkileri kumar masasına oturtur ve paraları başkalarının kazanmasını sağlar. Bunun üzerine korsan kumarhane işletmecisi Paçacı isimli duygusal katil, Zekai’nin davşan yâri Pırıl’ı evinde rehin alır. Bizimkiler Paçacı’ya verdikleri zararı karşılamazlarsa Zekai'nin davşan yari Pırıl ölecektir. Kumarhaneler Kralı Paçacı’ya yüklü miktarda borçlanan Cevahir, Bilal ve ekibinin bu sefer Kıbrıs’ta geçen kahkaha ve sürprizlerle dolu maceralarını konu alıyor.