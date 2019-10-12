12 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD’li mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in telefonda Suriye'yi ve ABD-Türkiye iş birliğini görüştükleri bildirildi.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, yaptığı açıklamada, iki mevkidaşın telefonda görüştüğünü bildirdi. Halfhill, Güler ve Milley'in Suriye’deki güvenlik durumunu ve iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini ele aldıklarını duyurdu.
Albay Halfhill, “ABD Türkiye ile ikili stratejik ilişkilere değer veriyor.” ifadelerine yer verdi.
Görüşmenin, gün içinde Ayn el-Arap’taki (Kobani) ABD gözlem noktasına ateş edildiği iddiasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
PENTAGONDAN GÖZLEM NOKTASI AÇIKLAMASI
Pentagon Sözcüsü Albay Navy Capt. Brook DeWalt de Kobani yakınlarındaki ABD gözlem noktasına birkaç yüz metre yakınının TSK pozisyonlarından top atışı altına alındığını iddia etti. Olayın güvenlik mekanizması alanının dışında ve Türkiye’nin ABD askerlerinin bulunduğunu bildiği bir yerde meydana geldiğini öne süren Albay DeWalt, “Tüm ABD askerleri sağ salim ve yaralı yok. ABD güçleri Kobani’den çekilmedi.” ifadelerini kullandı.
DeWalt, ABD’nin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon yapmasına karşı olduğunu belirterek, "ABD, Türkiye’den savunma faaliyetine yol açacak adımlardan kaçınmasını talep ediyor." ifadelerine yer verdi.
MSB'DEN İDDİALARA YALANLAMA
ABD gözlem noktasının yakınlarına Türk topçularınca ateş açıldığı iddia edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ABD gözlem noktalarına ateş ettiği iddialarını yalanlamıştı.
Açıklamada şunlar kaydedilmişti:
"ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir.”
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