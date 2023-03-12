Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Genel Başkan Muharrem İnce’nin doğrudan parti üyeleri ve üye olmaya hazırlanan memleket sevdalıları tarafından Cumhurbaşkanı adayı seçildiğine dikkat çeken Prof.Dr. İpek Özkal Sayan şöyle konuştu:

TÜZÜĞÜMÜZÜN GEREĞİNİ YAPTIK

Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’nin kararıyla değil, MYK, PM ve delegelerin kararıyla değil, doğrudan parti üyelerinin önüne sandık koyarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik. Memleket Partisinin tüzüğüne göre Parti Genel Başkanını ve Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. İşte bu yüzden biz dün bir demokrasi şöleni yaptık. Türkiye’nin 4 bir köşesindeki üyelerimiz Partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandığa gitti. Tüzüğümüze göre Cumhurbaşkanı adayı olmak bütün üyelerimize açıktı ve tüzüğümüzün gereğini yaptık.

SÖZ VERİYORUZ

Biz ülkemizde demokrasi istiyoruz. Katılımcılık istiyoruz. Rekabete açık bir memleket istiyoruz. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum ki Genel Başkanımız partimizde hiç kimsenin önünü kesmedi. Türkiye’de demokrasi isterken partideki demokrasiyi de yüceltti. Bu demokrasi geleneğini, bu onurlu duruşu, bu çağdaş düşünceyi bizler yaşatacağız. Söz veriyoruz!

MEMLEKET SEVDALILARI CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEDİ

Partimiz 17 Mayıs 2021’de kurulmasına rağmen çığ gibi büyüdü. Bugün bizzat il ve ilçe binalarımıza gelerek, sandık başında oy kullanan, deprem bölgesinden, hem çadıra giden hem de SMS ve E-posta ile oylamaya katılan üyelerimize, şu an partimize üye olmayı bekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.



Sonuç olarak, toplam 105.326 memleket sevdalısı oy kullanmaya hak kazanmıştır. Seçim sonunda yapılan tasnif sonucu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Memleket Partisinin adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir. Vatana, millete hayırlı olsun.

NELER YAPMAK İSTİYORUZ

Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde;

* Biz bu ülkeye aklı, adaleti, ahlakı getireceğiz.

* Bilimi baş tacı yapacağız.

* Atatürk ilke ve devrimlerini yeniden şaha kaldıracağız.

* Kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı esas alacağız.

* Asla zengin toprakların fakir çocukları olmayacağız.

* Adaletli bir gelir dağılımını mutlaka sağlayacağız.

* Gençlerin gelecek hayallerini bu topraklar için kurmalarını sağlayacağız.

* Liyakatli alımlar yaparak kimsenin hakkını yemeyeceğiz.

* Çalışanlarımıza ve emeklilerimize insanca yaşayabilecekleri hakça bir düzen kuracağız.

* Vatandaşlarımızın güvenli, ucuz ve kaliteli gıdayla beslenmelerini sağlayacağız.

* Eğitimi devletin gözetimi altında laik, bilimsel, demokratik ve parasız hale getirip fırsat eşitliği sağlayacağız.

* Huzur, hakkaniyet ve hukuk üzerinde Türkiye’yi yükselteceğiz.

* Yargıyı bağımsız, tarafsız, hızlı, etkin ve adil kılacağız.

* Öncelikli sektörlerimiz tarım, tarıma dayalı sanayi, savunma sanayi, turizm, film endüstrisi, tekstil, moda olacak.

* Türkiye’yi marka üreten bir ülke haline getireceğiz.

* Türkiye’nin umutlarını yeniden yücelteceğiz, yeniden yeşerteceğiz.

Memleket kazanacak, biz kazanacağız, hepimiz kazanacağız!

Sonuç olarak, toplam 105.326 memleket sevdalısı oy kullanmaya hak kazanmıştır. Seçim sonunda yapılan tasnif sonucu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Memleket Partisinin adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir.



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