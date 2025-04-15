Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın evi virüs üreme yuvası çıktı

Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın New Mexico'daki evlerinde ölü bulunmasının üzerinden iki ay geçti. Arakawa'nın 12 Şubat civarında hantavirüs akciğer sendromundan öldüğü, Hackman'ın ise 18 Şubat'ta Alzheimer hastalığı ve böbrek hastalığıyla daha da kötüleşen ciddi kalp rahatsızlığından öldüğü tespit edildi.

95 yaşındaki oyuncu ve 65 yaşındaki piyanist eşinin 26 Şubat'ta ölü bulunmalarının ardından araştırmalar sürerken, yeni ayrıntılar geldi. Çiftin hayatını kaybetmesinin ardından New Mexico halk sağlığı yetkilileri, ikilinin mülkünde bir sağlık değerlendirmesi yaptı.

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Yetkililer, Gene Hackman ve eşinin mülkündeki sekiz ayrı bölümde ölü kemirgenlerin ve yuvalarının bulunduğu, bu durumun da burayı hantavirüs için bir üreme alanı haline getirdiği sonucuna vardı. Ölümcül hantavirüsü genellikle bodrum veya tavan arasını temizlerken temas edilebilecek kemirgen idrarı ve dışkıları yoluyla yayılıyor. Mülkün üç garaj alanında, iki misafir evinde ve üç kulübede dışkı bulunurken, garajlarda canlı bir kemirgen, ölü bir kemirgen ve bir kemirgen yuvası tespit edildi.

Binalarda kemirgenler için tuzaklar bile bulundu. Bu da kemirgenlerin Hackman'lar için devam eden bir sorun olduğunu gösteriyor. Sağlık değerlendirmesi, ilk müdahale ekiplerinin veya mülkte bulunan diğer kişilerin virüsten dolayı güvende olup olmadığını anlamak için yapıldı. Sonuçlar, çiftin yaşadığı birincil ikametgahın içinde kemirgen istilası belirtisi olmadan 'düşük riskli' olarak değerlendirildiğini ortaya koydu. Hantavirüs ilk olarak 1978'de, araştırmacılar virüsü bir tarla faresinden izole ettiğinde, Güney Kore'de tanımlandı. Virüs ABD'de nadir olarak görülüyor ve yılda 50'den az vaka bildiriliyor. Betsy Arakawa'nın ölümünden sonra virüs, California'daki Mammoth Lakes kasabasında üç kişinin daha ölümüne yol açtı.