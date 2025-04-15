Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın evi virüs üreme yuvası çıktı - magazin haberleri

        Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın evi virüs üreme yuvası çıktı

        Betsy Arakawa'nın hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, Oscar'lı oyuncu Gene Hackman'ın da hayata veda edişi sonrası araştırmalar sürüyor. Çiftin evinde yapılan sağlık değerlendirmesi, hantavirüs için elverişli bir ortam olduğunu gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 16:34 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evleri virüs üreme yuvası çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın New Mexico'daki evlerinde ölü bulunmasının üzerinden iki ay geçti. Arakawa'nın 12 Şubat civarında hantavirüs akciğer sendromundan öldüğü, Hackman'ın ise 18 Şubat'ta Alzheimer hastalığı ve böbrek hastalığıyla daha da kötüleşen ciddi kalp rahatsızlığından öldüğü tespit edildi.

        95 yaşındaki oyuncu ve 65 yaşındaki piyanist eşinin 26 Şubat'ta ölü bulunmalarının ardından araştırmalar sürerken, yeni ayrıntılar geldi. Çiftin hayatını kaybetmesinin ardından New Mexico halk sağlığı yetkilileri, ikilinin mülkünde bir sağlık değerlendirmesi yaptı.

        Yetkililer, Gene Hackman ve eşinin mülkündeki sekiz ayrı bölümde ölü kemirgenlerin ve yuvalarının bulunduğu, bu durumun da burayı hantavirüs için bir üreme alanı haline getirdiği sonucuna vardı. Ölümcül hantavirüsü genellikle bodrum veya tavan arasını temizlerken temas edilebilecek kemirgen idrarı ve dışkıları yoluyla yayılıyor. Mülkün üç garaj alanında, iki misafir evinde ve üç kulübede dışkı bulunurken, garajlarda canlı bir kemirgen, ölü bir kemirgen ve bir kemirgen yuvası tespit edildi.

        Binalarda kemirgenler için tuzaklar bile bulundu. Bu da kemirgenlerin Hackman'lar için devam eden bir sorun olduğunu gösteriyor.

        Sağlık değerlendirmesi, ilk müdahale ekiplerinin veya mülkte bulunan diğer kişilerin virüsten dolayı güvende olup olmadığını anlamak için yapıldı. Sonuçlar, çiftin yaşadığı birincil ikametgahın içinde kemirgen istilası belirtisi olmadan 'düşük riskli' olarak değerlendirildiğini ortaya koydu.

        Hantavirüs ilk olarak 1978'de, araştırmacılar virüsü bir tarla faresinden izole ettiğinde, Güney Kore'de tanımlandı. Virüs ABD'de nadir olarak görülüyor ve yılda 50'den az vaka bildiriliyor. Betsy Arakawa'nın ölümünden sonra virüs, California'daki Mammoth Lakes kasabasında üç kişinin daha ölümüne yol açtı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gene Hackman
        #hantavirüs
        #ölüm
        #Betsy Arakawa

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Habertürk Anasayfa