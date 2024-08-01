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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği’nden orta sahaya tecrübeli isim - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği’nden orta sahaya tecrübeli isim

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Michal Jan Nalepa'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 20:14 Güncelleme: 01.08.2024 - 20:14
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        Gençlerbirliği'ne Polonyalı orta saha!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibi, Michal Jan Nalepa’yı renklerine bağladı.

        Kırmızı-siyahlı başkent ekibi, son olarak Çorum FK forması giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ile anlaştı. Gençlerbirliği, 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Ülkemizde Giresunspor, Sakaryaspor ve Çorum FK formaları giyen Michal Jan Nalepa, Polanya’nın Arka Gdynia ile Jagiellonia takımında da yer aldı. Polonyalı oyuncu 2020-2021 sezonunda başlayan Türkiye macerasında 1'inci Lig'de toplam 87 maçta forma giyerken oynadığı takımlara 8 gol, 21 asistlik katkı sağladı.

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