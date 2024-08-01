Gençlerbirliği’nden orta sahaya tecrübeli isim
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Michal Jan Nalepa'yı kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibi, Michal Jan Nalepa’yı renklerine bağladı.
Kırmızı-siyahlı başkent ekibi, son olarak Çorum FK forması giyen Polonyalı orta saha oyuncusu Michal Jan Nalepa ile anlaştı. Gençlerbirliği, 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Ülkemizde Giresunspor, Sakaryaspor ve Çorum FK formaları giyen Michal Jan Nalepa, Polanya’nın Arka Gdynia ile Jagiellonia takımında da yer aldı. Polonyalı oyuncu 2020-2021 sezonunda başlayan Türkiye macerasında 1'inci Lig'de toplam 87 maçta forma giyerken oynadığı takımlara 8 gol, 21 asistlik katkı sağladı.