        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor KON 11
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor ALNY 10
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor ANT 10
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor ÇRZ 8
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir İBFK 6
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği GB 5
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor EYP 5
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor KYS 5
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük FKGK 3
        FKGK
        3
        Gençlerbirliği seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor!

        Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

        Giriş: 17.10.2025 - 17:14 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:14
        Gençlerbirliği seçime gidiyor!
        Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

        Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Yönetim kurulumuzca kulübümüzün olağanüstü genel kurulunun 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olarak yapılması kararlaştırılmıştır. Bu süreç, Gençlerbirliği'nin vakur tarihine ve temsil ettiği değerlere yakışır bir şekilde yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

        Başkent ekibinde Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya seçilmişti.

        Gençlerbirliği Kulübü başkanının genel kurulda belirlenmesini talep eden genel kurul üyeleri, imza kampanyası başlatmıştı.

