Kaplan, yaptığı açıklamada, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarı diledi.

Trabzonspor camiası ve Türk futbolu için önemli bir isim olan "Dozer" lakaplı Cemil Usta'yı rahmetle anan Kaplan, "Umarım sakatlıksız, dostluğun ön planda olduğu, kavganın olmadığı bir sezon geçiririz" dedi.

"Sezonu Ankara'da açacağımız için mutluyuz" ifadesini kullanan Kaplan, şunları kaydetti:

"Taraftarımızla uzun bir aranın ardından ait olduğumuz ligde bir araya geleceğiz. Fikstür yoruma açık elbette ama ben dengeli olduğunu düşünüyorum. Nihayetinde her takım her takımla karşılaşacak. Bu nedenle hafta hafta değerlendirme yapmanın yersiz olduğu kanaatindeyim. Gençleriyle, tecrübelileriyle sezona damga vuracak bir Gençlerbirliği geliyor. Umarım camiamızı 34 maçın sonunda hak ettiği yerde görürüz."