Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın sahibi oldu.
58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği kazandı.
Kırmızı-siyahlılar, Aktepe Stadı'nda oynanan maçta ezeli rakibi MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Gençlerbirliği'ne kupayı getiren golleri 15'te Pedro Pereirra ile 75. dakikada Nalepa kaydetti.
Ankaragücü'nün tek golü 60'ta Recep Yiğit Sevinç'ten geldi.
GENÇLERBİRLİĞİ KUPA SAYISINDA ANKARAGÜCÜ'NÜ YAKALADI
Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası'nı 18. kez kazanarak MKE Ankaragücü ile aynı sayıya ulaştı.
Kırmızı-siyahlılar, kupayı 3 yıl peş peşe kazanan MKE Ankaragücü'nün serisini de bitirdi.
Kupada iki takım arasında geçen yıl oynanan karşılaşmayı, MKE Ankaragücü 4-0 kazanmıştı.