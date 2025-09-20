Gençlerbirliği: 1 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 1-0 kazandı ve bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
G.Birliği'ne galibiyeti getiren golü 36. dakikada Franco Tongya kaydetti.
Bu sonucun ardından Eyüpspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 4 puanda kaldı. Ligde ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği ise 3 puana ulaştı.
Ligin 7. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.