Stat: Eryaman

Hakemler: Turgut Doman, Kemal Elmas, Murat Şener

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır, Metehan Mert, Gökhan Gül, Seyit Ali Kahya, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 68 Sami Gökhan Altıparmak), Serdarcan Eralp, Zafer Göktuğ Erdem (Dk. 90 Ulusoy Mert Kabasakal), Grechyshkin (Dk. 45 Ahmet Arda Tuzcu), İlker Karakaş

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Erhan Kartal, Olawoyin, Bardhi (Dk. 73 Abdullah Aydın), Bekir Karadeniz (Dk. 76 Aykut Çeviker), Mikail Okyar (Dk. 90 Erkam Reşmen), Rashad Muhammed (Dk. 73 Melih İnan), Eze (Dk. 76 Balaj)

Goller: Dk. 45 Rashad Muhammed, Dk. 89 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 36 Muhammed Bayır, Dk. 42 Zafer Göktuğ Erdem, Dk. 45 Barış Alıcı, Dk. 83 Seyit Ali Kahya, Dk. 85 Serdarcan Eralp (Gençlerbirliği), Dk. 85 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)