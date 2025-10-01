Genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos günü Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalmıştı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yıldız, yaşam mücadelesindeki 45'inci gününe girdi. 'Duy Beni', "Bir Zamanlar Kıbrıs'ta" ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'de de rol alan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ın sevenleri, oyuncudan güzel haber bekliyor.