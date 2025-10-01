Habertürk
        Haberler Magazin Genç oyuncu İbrahim Yıldız, 45 gündür komada - Magazin haberleri

        Genç oyuncu İbrahim Yıldız, 45 gündür hastanede

        İstanbul'da etkili olan fırtınada üzerine ağaç devrilen ve yoğun bakımda tedavi gören oyuncu İbrahim Yıldız'ın yaşam savaşı 45 gündür sürüyor

        Giriş: 01.10.2025 - 14:17 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:17
        45 gündür hastanede
        Genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos günü Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalmıştı. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

        Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yıldız, yaşam mücadelesindeki 45'inci gününe girdi. 'Duy Beni', "Bir Zamanlar Kıbrıs'ta" ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'de de rol alan 27 yaşındaki İbrahim Yıldız'ın sevenleri, oyuncudan güzel haber bekliyor.

