Genç Merve aracıyla 4 metrelik köprüden uçtu
Konya'da köprüden alt yola düşen otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü hayatını kaybetti.
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.
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26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün kontrolünü yitirdiği otomobili bariyerleri aşıp, 4 metre yüksekliğindeki köprüden alt yola düştü.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekipleri sürücü Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği belirledi.
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Konya'da köprülü üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
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Merve Kübra Gümüşlü'nün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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