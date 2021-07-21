Tek suçu ayrılmak istemeseydi. Beşiktaş'ın göbeğinde ünlü bir gece kulübünde acımasızca darp edildi. Genç mankeni bu hale getiren psikopat bir de utanmadan tatile gidip alay edercesine poz verdi.
ÖNCE HAKARET, ARDINDAN TEHDİT SONRA İSE ŞİDDET!
Show Haber'den Serhat Alattinoğlu'nun haberine göre manken Gizem Akbaş, Mücahit İsmail Ay'la bir süre arkadaşlık yaptı. Ancak şiddet nedeniyle ondan ayrıldı. Ancak bu durumu bir türlü kabul edemeyen psikopat sevgili önce hakaret, sonra küfür ardından tehditler savurdu.
MEKÂNA GELİP GENÇ MANKENİ ÖLDÜRESİYE DARP ETTİ!
Genç kadın bunun üzerine uzaklaştırma kararı aldırdı. Ama takıntılı eski sevgili onun peşini bırakmadı. Gizem Akbaş geçtiğimiz Cuma günü Beşiktaş'ta bir mekâna gitti. Eski psikopat sevgili sosyal medya hesabından nereye gittiğini öğrendi. Mekana geldi ve burada Gizem Akbaş'ı öldüresiye darp etti!
YÜZÜNE YUMRUK ATTI YETİNMEDİ TEKMELERİ SIRALADI
Dehşet anları Gizem Akbaş'ın mekândan dışarı çıkmasıyla başladı. Hızla yanına gelen psikopat eski sevgili önce yüzüne çok sert bir yumruk attı. Hızını alamadı genç kadını acımasızca darp etmeye devam etti.
DARBELERLE YARALANAN AKBAŞ HASTANEYE KALDIRILDI
Acılar içinde yere yığılan genç kadına merhametsizce tekme attı. Aldığı darbelerle yaralanan Gizem Akbaş hastaneye kaldırıldı. Burnunda kırık, gözünde morluklar vardı.
KARAKOLA İFADE VERMEK YERİNE BODRUM'A TATİLE GİTTİ
Acımasız adam Gizem Akbaş'ı öldüresiye dövdükten sonra olay yerinden ayrıldı. Karakola ifade vermeye gitmek yerine Bodrum'da tatili tercih etti. Şu anda hala tatilde olan psikopat adamın dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşmasına isyan eden Gizem Akbaş, bu durumdan oldukça tedirgin.
GENÇ MANKEN DİKEN ÜSTÜNDE: HER AN ÇIKIP ÖLDÜREBİLİR!
Genç kadın saldırganın bir an önce yakalanmasını istiyor ve şöyle ekliyor: Her an bir yerden karşıma çıkıp beni öldürebilir!
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