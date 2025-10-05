Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Genç kız falezlerden düştü! Feci ölüm! | Son dakika haberleri

        Genç kız falezlerden düştü! Feci ölüm!

        Antalya'da feci bir olay meydana geldi. Kentte Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgedeki falezlerden düşen 18 yaşındaki Fatma Dilek Yılmaz, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 17:09 Güncelleme: 05.10.2025 - 17:09
        
        Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerin yakınlarındaki falezlerden düşen Fatma Dilek Yılmaz (18), yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktanın yakınlarında saat 14.00 sıralarında bir kişinin falezlerden düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden alınan kadın cesedi Kaleiçi'nde bulunan Yat Limanı'na çıkarıldı. Üzerinde kimlik bulunmayan kadının, Fatma Dilek Yılmaz olduğu belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Fotoğraf: İHA

        Habertürk Anasayfa