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Genç Günler'de 'Öğrenci İşleri Sergisi'

'Genç Günler' etkinliği çerçevesinde açılan 'Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü Öğrenci İşleri Sergisi' Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesinde ziyaretçilerini bekliyor.

Giriş: 10.05.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Genç Günler'de 'Öğrenci İşleri Sergisi'
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği 37. Genç Günler kapsamında, MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü’nün hazırladığı bir sergi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesinde izleyici ile buluşuyor.

Bölümün eğitim öğretim programında özellikle son bir yılda üretilen işlerden oluşan sergileme, birinci yıl öğrencilerinden yüksek lisans düzeyindeki çalışmalara uzanan bir sıralamada dekor, kostüm ve kukla sanat dallarının uygulamalarını, çizim, maket, kostüm, aksesuar ve üç boyutlu örnekler eşliğinde sunuyor.

Sergi, sahne tasarımı eğitimi çerçevesinde tiyatro, opera ve sinema projelerinde gelişen üretim sürecinin ve bu alanda akademik eğitim alan öğrencilerin bir metne nasıl bir metotla yaklaştıklarının görünür hale gelmesi ve tiyatro eğitimi alan farklı disiplinlerdeki öğrencilerin birbirlerinin yaklaşımlarını tanımaları açısından önem arz ediyor.

Kukla alanında sergilenen işler ise ipli kukla, stop motion, muppet kukla ve karakter tasarımına yönelik 3d printer uygulamalar açısından ilgi çekiyor. Geleneksel hale gelen bu buluşmada bu yıl ilk kez yapılacak bir etkinlik de sergi konsepti dâhilinde bir öğrencinin belirli gün ve saatlerde bu mekânda eskiz sürecini canlı çizim yöntemiyle izleyiciye sunması şeklinde olacak. Sergi, 12 Mayıs tarihine kadar izleyici ile buluşmaya devam edecek.

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