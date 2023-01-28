Ünlü DJ öldürüldü, şüpheli sevgili yakalandı

Geçtiğimiz Pazar günü erken saatlerde bir kişi, Bogota'nın güneybatısında bir çöp konteynırında bir bavulun içinde kadın cesedi buldu. Durumu yerel yetkililere bildiren kişinin ardından, kimlik tespit çalışmaları yapıldı ve kişinin tanınmış bir DJ olan Valentina Trespalacios'a ait olduğunu doğrulandı.
Olay yerine gelen Bogota polis memurları, 23 yaşındaki DJ'in yakınlarıyla temasa geçti ve 21 Ocak Cumartesi gününden bu yana erkek arkadaşıyla birlikte olduğunu doğruladı.
Adli Tıp Enstitüsü tarafından yapılan ön adli tıp incelemeleri genç kadının boğulma sonucu ölmüş olabileceğini ve vücudunda ölmeden önce darp ile zorlamaya dair izler olduğunu ortaya koydu.
1 NUMARALI ŞÜPHELİ ABD'Lİ SEVGİLİ
Panama Ulusal Polisi, 300 saatlik kamera kayıtlarını incelerken, DJ'in sevgilisi John Poulos bir numaralı şüpheli haline geldi. Poulos'un bulunduğu kamera kayıtları, bavulu parkın yanındaki çöp konteynerine attığını ortaya koydu.
Yetkililer, Poulos'un yakalanmamak için Panama City'den Brezilya'nın São Paulo kentine nakit para ile uçarak iki bileti satın almayı planlandığını, Kolombiya ile suçluların iadesi anlaşması olmayan Karadağ'a İstanbul üzerinden aktarma yapmayı planladığını söyledi. Ancak yerel yetkililer ve Interpol, Salı gecesi Tocumen Uluslararası Havaalanı'nda, İstanbul uçağına binmeden şüpheliyi yakaladı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ, EL CHAPO'NUN SINALOA KARTELİNDEN KAÇTIĞINI SÖYLEDİ
Bogota'da televizyonda yayınlanan ve beş saatten fazla süren duruşma sırasında Poulos, 23 yaşındaki Valentina Trespalacios'un ölümüyle ilgili suçlamaları reddetti. Poulos yetkililere, Trespalacios cinayetinin arkasında El Chapo'nun kurduğu Sinaloa kartelinin olduğunu ve kartel üyeleri kendisini öldürmek istediği için Kolombiya'dan kaçtığını öne sürdü.
Trespalacios'un kuaförü Veronica Jiménez ise DailyMail.com'a Poulos'un evli olduğunu ve ABD'de üç çocuğu bulunduğunu açıkladı. Jiménez çocukların annesinin şiddet uyguladığı için Poulos'a karşı uzaklaştırma emri çıkardığını bildirdi.
500-600 AY ARASI HAPİS CEZASI
Poulos'un Trespalacios'u öldürmekten suçlu bulunması halinde ülke yasalarına göre 500 ila 600 ay, delilleri gizlemek ve yok etmekten ise ayrıca 48 aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.
Bir sonraki duruşmanın ise 31 Ocak'ta gerçekleşeceği belirtildi.
* Haberin görseli Valentina Trespalacios'un Facebook hesabından servis edilmiştir.