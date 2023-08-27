Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mısır'da gemide gizemli kayıp olayı! Genç mühendisten aylardır haber yok - Güncel haberler

        Mısır'da gemide gizemli kayıp olayı! Genç mühendisten aylardır haber yok

        Mısır'ın Suez Limanı'ndan denize açılan kargo gemisinde kaybolan mühendis Yiğit Acar'dan, 355 gündür haber alınamıyor. Giresun'daki ailesi, gönderilen valizdeki bilgisayarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan evlatlarının kıyafetlerine sarılıp, umutlu bir haber bekliyor. Mısırlı gemi kaptanı ile temasa geçtiklerini belirten anne Arzu Acar, "Kaptan bana, 'Gemide 20 kişiyiz, kitabın yeri bile değişse belli olur' diyor. Kitap bile belli oluyor da 1.84 boyunda, 95 kilodaki oğlum nerede?" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:25 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mısır'ın Suez Limanı'ndan denize açılan gemide kaybolan mühendis Yiğit Acar'dan (24), 355 gündür haber alınamıyor.

        • 2

          Portekiz'in Porto Limanı'na ulaşmak için Mısır'ın Suez Limanı'ndan demir alan, Liberya bayraklı, 172 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki 'Dema M' adlı genel kargo taşıyan gemide, 4'üncü mühendis olarak çalışan gemi ve makine mühendisi Yiğit Acar'ın, 7 Eylül'de gemide olmadığı tespit edildi.

        • 3

          Süveyş Kanalı'nı geçip, açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında Acar, bulanamadı.

        • 4

          Kaybolduğu gün gemide görüldüğü öne sürülen mühendis için gidilen rota üzerinde arama yapıldı.

        • 5

          Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da girişimleriyle başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında da mühendisin izine rastlanmadı.

        • 6

          Yiğit Acar'ın eşyalarının bulunduğu 2 valizden 1'i, Portekiz Konsolosluğu'ndan İstanbul'a, buradan da Şebinkarahisar Savcılığı'na gönderildi.

        • 7

          Savcılık görevlileri, aileye Acar'ın eşyalarının yer aldığı valizi teslim etti.

        • 8

          Savcılık, valizden çıkan, Acar'a ait cep telefonu ve bilgisayarı incelemeye aldı. Acar'a ait diğer valizin ise bulunamadığı belirtildi.

        • 9

          Acar'ın bilgisayarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı, cep telefonundaki incelemenin ise sürdüğü belirtildi. Giresun'da yaşayan ailesi de 355 gün önce kaybolan evlatlarından gelecek güzel bir haber bekliyor. Mühendisin yolunu umutla gözleyen ailesi, çocuklarının geride bıraktığı kıyafetlere ve en son çekinildikleri fotoğraflara sarılıp, hasret gideriyor.

        • 10

          Oğlunun akıbetini öğrenmek istediklerini söyleyen baba Sinan Acar, "1 yıldan beri ümitle bekliyorum. Bu ümit olmazsa yaşayamam. 1 yıldan beri, hala evimin perdesini açmadım. Oğlum nasıl kayboldu, öğrenmek istiyorum. Acımı yaşayamadım, acımı yaşamak istiyorum. Oğlumun başına ne geldiyse, öğrenmek istiyorum. Belirsizlik beni öldürecek. Tahammül edecek gücüm kalmadı. Eşimin yüzüne bakamaz oldum. 1 yıldan beri çektiğimizi bir Allah, bir eşim, bir de ben biliyorum" dedi.

        • 11

          Oğlundan geriye kalan kıyafetlerini ilk günkü gibi sakladığını anlatan Arzu Acar da "Çocuğumun gömleğini ütüleyip koydum. Ütüsü bile bozulmadan geri geldi. Gömleklerini bir kere bile giymemiş. Oğlum nerede? Oğlumun banka kartları, kimliği, parası cüzdanında olduğu gibi duruyor. Çocuğumun eşyalarını eski, yırtık bir valize doldurup, gönderdiler. Çocuğumu siyah bir valiz hazırlamıştım; o valiz ortada yok. Oğlumun ayakkabıları ve devamlı yanında taşıdığı makine kitabı yok. Bunda şüpheli bir durum var; çözsünler. Oğlumu 26 yaşına getirdim, bir 26 sene daha onu bulmak için uğraşacağım. Artık hayatımdan vazgeçtim; onu bulmak için uğraşacağım" diye konuştu.

        • 12

          Mısırlı gemi kaptanı ile temasa geçtiklerini belirten Acar, "Kaptan bana, 'Gemide 20 kişiyiz, kitabın yeri bile değişse belli olur' diyor. Kitap bile belli oluyor da 1,84 boyunda, 95 kilodaki oğlum nerede? Delireceğim artık, çıkıp Taksim Meydanı'na bağıracağım. 'Sabredin, bu işler uzun sürer' dediler. Bekledim, sabrettim ama 1 yıl oldu. Oğlum gemiye bindi, neden inmedi? Bindiğinden de emin değilim; çünkü oğlumla gemideyken konuşmadık. Koca gemide nasıl kamera yok, limandaki görüntüler nasıl olmaz? Oğlum ilk görevine başlamıştı. 1,5 gün çalıştı; 1 maaş bile alamadı. 8 ay staj yaptı. Şimdi ne oldu, oğlum nerede? Tişörtü geldi üzerinde kokusu var; kendisi yok. Oğlumu bana versinler. Eşyaları geliyor da nasıl kendisi gelmiyor?" dedi.

        • 13
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu
        Eşini darp etti, oğlunu silahla vurdu
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        İstanbul'da kanlı pusu! 2'si ağır 3 yaralı var
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Terör örgütünün kurye sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün kurye sorumlusu etkisiz!
        Hem yüksek sıcaklık hem de fırtına etkili olacak!
        Hem yüksek sıcaklık hem de fırtına etkili olacak!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Bağcılar'da su kuyusunda cansız beden bulundu
        Bağcılar'da su kuyusunda cansız beden bulundu
        İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Bir hayli 'Neşe'li
        Bir hayli 'Neşe'li
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa