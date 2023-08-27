Mısır'da gemide gizemli kayıp olayı! Genç mühendisten aylardır haber yok

Mısırlı gemi kaptanı ile temasa geçtiklerini belirten Acar, "Kaptan bana, 'Gemide 20 kişiyiz, kitabın yeri bile değişse belli olur' diyor. Kitap bile belli oluyor da 1,84 boyunda, 95 kilodaki oğlum nerede? Delireceğim artık, çıkıp Taksim Meydanı'na bağıracağım. 'Sabredin, bu işler uzun sürer' dediler. Bekledim, sabrettim ama 1 yıl oldu. Oğlum gemiye bindi, neden inmedi? Bindiğinden de emin değilim; çünkü oğlumla gemideyken konuşmadık. Koca gemide nasıl kamera yok, limandaki görüntüler nasıl olmaz? Oğlum ilk görevine başlamıştı. 1,5 gün çalıştı; 1 maaş bile alamadı. 8 ay staj yaptı. Şimdi ne oldu, oğlum nerede? Tişörtü geldi üzerinde kokusu var; kendisi yok. Oğlumu bana versinler. Eşyaları geliyor da nasıl kendisi gelmiyor?" dedi.