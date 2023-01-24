HABERTURK.COM

Sadi ve Songül'ün birlikte Songül'ün ailesinin mezarına gittiği tanıtımda ikilinin romantik ve eğlenceli anları da izleyicileri güldürüyor. Servet hakkında yaşanacak gelişmeler ise merakla bekleniyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi ve Songül, Gizem'in de yardımıyla Servet'in yalısından çıkmayı başardı. Songül sonunda ailesinin katillerinin hak ettiği cezayı bulduğu için sevinirken Servet aracının patladığı yalanıyla ortadan kayboldu. Yalıdan ayrılırken Servet'in geride bıraktığı para dolu çantalardan birini bulan Gizem, kimseye söylemeden bu parayla kendisine yeni bir hayat kurmak için eski mahallesine döndü. Araz'la yeniden vakit geçirmeye başlayan Gizem bundan böyle sadece arkadaş olduklarını söyledi. Diğer yanda Mert'le olan ilişkisi ise Mert'in tepkisiyle kopma noktasına geldi. Ablasını korumak isteyen Mert, Kıvanç'ın karşısına çıkıp Derya'dan uzak durmasını söyledi. Mert'in tepkisinin ardından Kıvanç'ın tavırlarındaki değişiklik ise artık daha da belirgin bir hal almaya başladı. Sadi'ye sürpriz yapan Songül yaşadıkları badirelerin ardından sonunda rahat bir nefes aldı. Songül'ün Sadi'ye yaptığı sürprizle ikili romantik bir akşam geçirdi. Melek'le konuşan Sadi, öğrendiği gerçeklerle Melek'in nasıl bir çıkmazda yaşadığını fark etti. Melek'i bir an olsun yalnız bırakmayan Sadi, hastaneden kaçan Celal'in de hesabını kendisi kesti.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 27. Bölüm 2. Tanıtımı;

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Türker Üner