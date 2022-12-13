Kıvanç'ın Derya'ya hesap sorduğu tanıtımda ikili arasındaki ilişkinin gidişatı merak konusu olurken, Mert'in cinayet şüphelisi olarak tutuklanması herkesi şoke ediyor. Yaver ve Meltem'in karşılaşması dikkat çekerken aksiyon sahneleri yeni bölüme olan heyecanı giderek yükseltiyor. Sadi ve Songül'ün yakınlaşması ise akıllara "İkili barışacak mı?" sorusunu getiriyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi, Songül'e geçmişini ve neler olup bittiğini anlatmak istese de Songül ne Sadi'yi ne de Derya'yı dinlemedi. Annesinin ölümüyle yıkılan Gizem'e 12-B ve tüm öğretmenleri destek olmaya çalıştı. Savcının raporu sonucu beşlinin, ıslahevine dönmesine karar verildi. Bir anda okula gelen jandarmalar apar topar gelincikleri götürürken herkes büyük bir şok yaşadı. Durumdan haberdar olan Sadi, başsavcıyı arayarak yardım istedi ve gelincikler yeniden özgürlüklerine kavuştu. Aylin'in planını öğrenen Esra, her şeyden kurtulduğunu sanarak mahkemede Nedim'in Sanem'in babası olduğu gerçeğini ortaya attı. Ancak Can'ın kamera kaydı görüntülerini ele geçirmesiyle her şey tersine döndü ve Esra'nın cinayeti işlediği kanıtlanmış oldu. Öfkeden gözü dönen Servet, Kadri'den intikam almak için plan yaptı. Bu planında da Mert'i cinayet işlemiş gibi göstererek Kadri olayından sıyrılmak istedi. Mert ise Servet'in bu hamlesiyle elinde silah Kadri'nin cesedinin başında polisler tarafından yakalandı. Songül sonunda Sadi'yi dinlemeye karar verdi. Ancak ikilinin konuşması gerilim dolu anlara sahne oldu.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 22. Bölüm 2. Tanıtımı;

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.