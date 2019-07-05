Gelinim Mutfakta, Yemekteyiz ve Zuhal Topal'la Sofrada yarışmaları hem yapılan yemekler hem de katılan yarışmacılarla sık sık gündeme geliyor. Her üç yarışma da izleyicilerin yakın takibinde. İzleyiciler cuma günü yapılan haftanın finalinde kimlerin büyük ödül aldığı ve kimlerin yarışmada başarısız olduğunu ya da elendiğini merak ediyor. Peki bugün Gelinim Mutfakta, Yemekteyiz ve Zuhal Topal'la Sofrada neden yok?

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK? YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu Fatih Ürek üstleniyor. Yarışma, birbirinden renkli ve ilginç yarışmacıların katılımıyla sık sık gündeme geliyor. Ancak geçen hafta itibari ile Gelinim Mutfakta sezon arasına girdi. Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon bölümlerinin sonbaharda başlaması bekleniyor.

YEMEKTEYİZ BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Yemekteyiz de yıllardır ekranlara gelen bir diğer yemek yarışması. TV8'de ekranlara gelen Yemekteyiz'in sunuculuğunu Onur Büyüktopçu üstleniyordu. Ancak yeni sezonda Yemekteyiz'in sunuculuğunu Seda Sayan'ın yapacağı duyuruldu. Yarışmanın yeni sezon bölümlerinin ise ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA NEDEN YOK?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması da geçen sezon dikkatleri üstüne çeken bir diğer yemek yarışması oldu. Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı yarışma renkli yarışmacılar ve yarışmacıların yaptığı yorumlarla gündeme geliyor. Zuhal Topal'la Sofrada'da sezon finali yapan bir diğer yarışma. Yarışma yeni bölümleriyle yeni sezonda ekranlarda olacak.