Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Gelinim Mutfakta günün finalinde Özden Kaynana'nın kahve ikramı eleştirilere neden oldu. Bugünün yemeği ise

İşte Gelinim Mutfakta 14 Ocak 437. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 14 Ocak 2020'de yayınlanan 437. bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Özden-Burçin Saruhan, Betül-Habibe Sarıboya ve Macide-Aleyna Pırlak çiftleri

Aleyna ile Betül aynı puanı alınca kura çekimi yapıldı.

Gelinim Mutfakta günün birincisi Betül Sarıboya oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 14 OCAK 2020