Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 31 Mart 2020'de yayınlanan son bölümünde Ayten-Yağmur, Nilgün- Yağnur, Hüsniye-Hatice, Reyyan-Neslihan çiftleri yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 16 puanla Neslihan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 31 MART 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Yağnur ve Yağmur oldu

Hatice 12 puan aldı.