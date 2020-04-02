Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 1 Nisan 2020'de yayınlanan 494.bölümünde Ayten-Yağmur, Nilgün-Yağnur, Hüsniye-Hatice, Reyyan-Neslihan çiftleri Fırında Sebzeli Güveç yemeği için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin 14 puanla Yağmur

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 2 NİSAN 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 11 puanla Hatice

Neslihan ve Yağnur 12 puan aldı